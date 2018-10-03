YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık için "Her Gün 10 Bin Adım" yürüyüşü düzenlendi.

Kent Park’ta düzenlenen yürüyüşe, sağlık çalışanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüş sonrası katılımcılar, ip atlayıp, halat çekme yarışı yaptılar.

Etkinlikte sağlık müdürlüğü tarafından katılımcılara elma, su ve Sağlıklı Çocuk Dergisi dağıtıldı.

Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, "Bugün 'Dünya Yürüyüş Günü' nedeniyle etkinlik düzenledik. Sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla yaptığımız bu yürüyüşte özellikle öğrencilerimize genç yaşta bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Sağlıksız beslenme sebebiyle günümüzde giderek artan obezite sorununun yürüyüşle aşılabileceğini değerlendiriyoruz. Sağlıklı yarınlar için her gün 10 bin adım atmalıyız diyorum. Katılımıyla bize destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.