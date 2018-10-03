KARAMAN (AA) - Karaman’da 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Karaman İI Sağlık Müdürlüğünün öncülüğünde Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Parkı'na kadar ellerinde dövizlerle yürüdü.

Yürüyüşün ardından Atatürk Parkı'nda devam eden etkinlikte katılımcılar, sağlık personellerinin açtığı stantları ve ambulansı gezdi. Protokol üyeleri, sağlıklı yaşam için yapılması gerekenleri sağlık personellerinden dinledi.

Yürüyüşe, Karaman Müftüsü Muhammet Lutfi Ketenci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün, İI Sağlık Müdürü Hasan Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Özçalık, İl Kültür Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.