NİĞDE (AA) - Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Niğde'de yürüyüş düzenlendi.

İmam Hatip Meydanında toplanan İl Sağlık Müdürlüğü çalışları ile öğrenciler, ellerinde "Her gün en az 10 bin adım" yazılı dövizlerle Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada öğrenciler, ip çekme yarışı ve çeşitli aktiviteler yaptı.

İl Sağlık Müdürü Ertan Değirmencioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl 3 Ekim'de Dünya Yürüyüş Günü düzenlendiğini söyledi.

Obezitenin önlenmediği takdirde yaşam süresini ve kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Değirmencioğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımızca obezitenin azaltılması çalışmaları kapsamında toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak ve sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamak amacıyla yapılan rutin çalışmalar dışında, özel gün ve haftalarda farklı etkinliklerin düzenlenmesi, konuya farkındalık düzeyinin artmasını sağlamaktadır."