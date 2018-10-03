SİVAS (AA) - Sivas'ta 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

"Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında Sivas Kongre ve Etnografya Müzesi önünde toplanan İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ile bazı kurum temsilcileri, 4 İşletme Kavşağına kadar yürüdü.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Kemal Filiz, etkinlik sonu yaptığı konuşmada, her yıl 3 Ekim'de Dünya Yürüyüş Günü etkinliğini kutladıklarını söyledi.

Hareketsizlik ve obezitenin çok yaygınlaştığına dikkati çeken Filiz, "Obezite maalesef kalp damar hastalıkları, eklem hastalıkları ve diğer hastalıkları beraberinde getiriyor. Çağımızda insanlar hep evlerinde oturarak ya da iş yerlerinde hareketsiz yaşadıkları için beraberinde kilo alıyorlar. Buna dikkat çekmek ve bunu önlemek için her yıl yaptığımız organizasyonu bu yıl da gerçekleştirdik." diye konuştu.