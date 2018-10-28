"Dünya Yükseköğretim Bitirme Rekoru"nu 60 yaşında kırdı

ESKİŞEHİR (AA) - Uluslararası denetçilerce onaylanan Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi mezunu gazeteci Ahmet Coşkunaydın, örgün programlarla birlikte 4 yüksekokul bitirerek, "Dünya Yükseköğretim Bitirme Rekoru"nu Türkiye'ye getirdi.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2013'te Adalet, 2015'te Kamu Yönetimi, 2017'de ise Uluslararası İlişkiler Programı'ndan mezun olup, aynı yıl Tarih Programı'na kayıt olan Coşkunaydın, 60 yaş sonrası en çok yüksekokul bitirme kategorisi erkeklerde tescillenerek "World Records" kayıtlarında yer aldı.

Ahmet Coşkunaydın'ın dünya rekorunun tescili, World Record'un Türkiye temsilcileri kurulunda yer alan aralarında Prof. Dr. Orhan Kural ve Aydın Türkgücü'nün de bulunduğu kurul tarafından denetlenip onaylandı.

Coşkunaydın halen ulusal bir gazetede köşe yazarlığı yapıyor, bir televizyon kanalında da ekonomi programı sunuyor.