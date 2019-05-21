"Dünya Yetimler Günü"ne özel iftar programı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı.

Bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan dernek başkanı Baki Öncel, derneği yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Öncel, ramazan ayında kentteki yaklaşık 500 ihtiyaç sahibine gıda paketi dağıtıldığını, yetim çocukların eğitim ve diğer giderlerini yıl boyunca karşıladıklarını, il genelindeki yoksul ailelere ihtiyaç duydukları eşya ve yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Dünya Yetimler Günü’nü her yıl ramazan ayının 15. gününde andıklarını dile getiren Öncel, şöyle konuştu:

"Dünya Yetimler Günü kapsamında bir aradayız. Tabi ki iyiliğin bir günü olmaz. Bugün, yetim kardeşlerimiz için bir farkındalık oluşturmak ve onları ramazanın ruhuna uygun gündeme taşımak, yüzlerini güldürmek için sadece bir vesile. İHH'nın neredeyse dünyanın tüm mazlum coğrafyalarında yetimhaneleri bulunmakta. Bizler de Nevşehir İHH olarak 95 yetim çocuğumuza her ay sürekli destek oluyoruz. Yetim gülerse dünya güler dedik ve yola çıktık."

İftarın ardından Nevşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İHH Nevşehir tarafından hazırlanan hediye çekleri, yetim çocuklara ve ailelerine Vali Aktaş tarafından dağıtıldı.

Programa, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Nevşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüsamettin Ellialtı, Nevşehir Ulusal Öğrenci Derneği (NUDER) Başkanı Faruk Kahriman ve davetliler katıldı.

