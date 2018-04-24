SİVAS (AA) - "Dünya Yeşeriyor Hayaller Gerçekleşiyor" Projesi kapsamında Fevzi Paşa İlkokulu öğrencileri, Demir Grup Sivasspor antrenmanını izledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Fevzi Paşa İlköğretim Okulunda eğitim gören öğrenciler için hayal sandığı oluşturuldu. Öğrenciler hayal sandığına en çok sahip olmak istedikleri hayallerini yazarak attı.

Açılan sandıkta, öğrencilerin en çok, Demir Grup Sivasspor'lu futbolcular ile tanışmayı hayal ettiklerini yazdı. Okul idaresi bunu hayali Demir Grup Sivasspor yönetimine iletti. Bu isteği geri çevirmeyen Sivasspor yönetimi öğrencileri takımın bugünkü yaptığı antrenmanda misafir etti.

Antrenmanı izleyen öğrenciler, futbolcular ile fotoğraf çektirdi.