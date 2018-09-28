NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, Dünya Yaşlılar Günü'nün yaşlılık konusunda toplumda farkındalık yaratmayı, yaşlı nüfusun sorunlarına ve önceliklerine dikkat çekmeyi amaçlandığını ifade etti.

Yaşlıların sahibi olunan değerlerin kuşaktan kuşağa sağlıklı bir şekilde aktarılmasında köprü görevi gören en değerli varlıklar olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Hepimizin bir gün yaşlanacağını unutmamalıyız. Ömürlerinin en verimli, üretken yıllarını topluma ve ülkeye hizmetle geçiren büyüklerimizin hayata tutunmalarına katkıda bulunmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara sahip çıkmak bizim en temel görevimiz olmalıdır. Çünkü her insan, beşikten mezara kadar, ömrünün her evresinde ilgiye, sevgiye, saygıya ve insanca yaşama hakkına sahiptir. Tecrübe ve bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz yaşlılarımıza göstereceğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatı olacaktır. Saygıdeğer büyüklerimizin yaşlılar gününü kutlar, yaşama sevinçlerinin hiç tükenmeden huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir ömür sürdürmelerini diler, saygılar sunarım."

