Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle ölüm oranının dünyada milyonda 35, Avrupa Birliği’nde 22,6 iken Türkiye’de 7,25'e düştüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığından "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü"ne ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik etkin ve kararlı mücadelesine devam ediyor.

Art arda başarılı operasyonlara imza atan Bakanlık, 2016 yılında 86 bin 630 operasyon sayısını yüzde 36,2 artırarak 2017'de 118 bin 7'ye çıkardı.

Geçen yıl zehir tacirlerine yapılan operasyon sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 25'lik artışla 147 bin 562'ye ulaştı. Operasyon sayısında 3 yıldaki artış oranı ise yüzde 70,3 oldu. Operasyonlardaki artış gözaltı ve tutuklu sayılarına da yansıdı. 2016-2018 döneminde gözaltı sayısı yaklaşık yüzde 57, tutuklu sayısı yüzde 204 arttı.

İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde suçlarının arkasında yatan nedenleri belirlemek, madde kullanımı sorunu ile daha güçlü ve etkin mücadele etmek için NARKOLOG projesini de hayata geçirdi.

Proje kapsamında Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin (TUBİM) görüşü de alınarak 64 sorudan oluşan bir anket hazırlandı. Anket, uyuşturucu suçundan işlem gören 6 bin 143 şüpheliye gönüllülük esasına göre uygulandı.

Bakanlık bu anket ile uyuşturucuya başlama yaşı, nedenleri gibi faktörler hakkında sonuçlara ulaştı.

NARKOLOG projesi kapsamında yapılan ankette, kullanıcıların yüzde 67,7’sinin anne babası ile birlikte yaşadığı, yüzde 10’nun anne babasının ayrı olduğu, yüzde 18’sinin ise anne ya da babasının öldüğü belirlenirken, uyuşturucu madde kullananların yüzde 44’ünün anne ile babası arasında şiddet olmadığı, yüzde 44,6’sının ise ailesinden şiddet görmediği saptandı.

Ankette uyuşturucuya başlama yaşının ortalama 18 olduğu belirlendi. Kullanıcıların uyuşturucu madde kullanımına başlamadan önce tütün ve alkol kullandığı görüldü.

Katılımcıların yüzde 33’ü, uyuşturucu maddeye başlama nedeninin "merak", yüzde 23’ü "arkadaş ısrarı", yüzde 14’ü "özenme" olduğunu belirtti.

Kullanıcıların yüzde 31,4’ünün uyuşturucuyu ilk denediği yılda, yüzde 22,7’sinin 5 yıl sonra düzenli olarak kullanmaya başladığı tespit edildi.

Maddenin genel temininin yüzde 87’sinin sokak satıcılarından yapıldığı belirlendi.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 2019 yılının ilk altı ayında 59 personel ile 39 ilde 45 bin 183 kamu personeline "Bağımlılık Yapan Maddelerin Arzıyla Mücadelede Farkındalık Eğitimi" verildi.

- "UYUMA" projesi kapsamında bin 318 ihbar geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tüm anne babalar "mutlaka indirsin" dediği "UYUMA" projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Andorid ve IOS telefonlara uygulamayı, 26 Eylül 2018'den bugüne kadar 148 bin 492 kişi indirdi. Uygulama kapsamında bugüne kadar bin 318 ihbarda bulunuldu.

Uyuşturucu madde bağımlılığı kapsamında, 15 Aralık 2017-26 Haziran 2019 tarihlerinde valiliklerdeki Açık Kapı bürolarına bin 853 başvuru yapıldı.

Bu başvuruların yüzde 96,3’ü yani bin 784’ü sonuçlandırıldı. Bu yılın ilk altı ayında ise 824 başvuru yapıldı, bunların 755’i sonuçlandırıldı.

- Uyuşturucu maddeye bağlı ölümlerde büyük düşüş

Güvenlik güçlerinin etkin ve kararlı mücadelesiyle Türkiye’de uyuşturucu madde kullanımını azalırken, uyuşturucuya bağlı ölüm oranları dünya ortalamasının altına düştü.

Uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle ölüm oranı dünyada milyonda 35, Avrupa Birliği’nde 22,6 iken, Türkiye’de 7,25'e düştü.

Türkiye'de 2017'de 941 kişi, 2018'de 588 kişi uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak hayatını kaybetti. 2017-2018 yıllarında uyuşturucuya bağlı ölümlerde yüzde 37,5'lik düşüş yaşandı.

Bu düşüş süreci 2019 yılında da devam etti. Bu yılın ilk 5 ayında, adli birimlerce tespit edilen uyuşturucuya bağlı 49 ölüm olayı yaşandı.

- Uyuşturucu operasyonları kararlılıkla devam ediyor

Bakanlık uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarına devam ediyor. Emniyet ve Jandarma narkotik ekiplerince bu yılın ilk altı ayında 59 bin 560 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 89 bin 863 kişi gözaltına alındı, 12 bin 108'i tutuklandı.

Uyuşturucunun toplumdan temizlenmesi amacıyla yürütülen kararlı mücadele, ele geçirilen malzeme miktarlarına da olumlu yansıdı. Bu yıl yapılan operasyonlarda 23 ton 138 kilogram esrar, 11 ton 988 kilogram skunk, 10 ton 681 kilogram eroin, 1 ton 90 kilogram kokain, 324 kilogram afyon, 229 kilogram sentetik kannabinoid, 349 kilogram metamfetamin, 5 milyon 240 bin 998 ectasy, 8 milyon 648 bin 459 captagon 2 milyon 680 bin sentetik ecza, 2 milyon 704 bin 917 kenevir ele geçirildi.

2018 yılının tamamında ise 147 bin 562 operasyonda, 204 bin 780 kişi gözaltına alınmış bunların 23 bin 134’ü tutuklanmıştı. Operasyonlarda 67 ton 379 kilogram esrar, 10 ton 860 kilogram skunk, 17 ton 949 kilogram eroin, 1 ton 165 kilogram kokain , 465 kilogram afyon, 1 ton 168 kilogram sentetik kannabinoid, 486 kilogram metamfetamin, 8 milyon 556 bin 529 ectasy, 21 milyon 772 bin 395 captagon, 1 milyon 906 bin 831 sentetik ecza, 10 milyon 148 bin 351 kenevir ele geçirilmişti.

2017 yılında ise 118 bin 7 operasyon yapılmış, 166 bin 986 kişi gözaltına alınmış, 21 bin 408’i tutuklanmıştı.

2016 yılında 86 bin 630 operasyonda 130 bin 630 kişi gözaltına alınmış, tutuklananların sayısı da 7 bin 601 olmuştu.

