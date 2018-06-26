NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla kentteki alış veriş merkezlerine bilgilendirme standı kuruldu.

Vatandaşlara, görevli polislerle birlikte uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgi aktaran İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, uyuşturucunun zararları ve mücadele yöntemleri hakkında ziyaretçilerin sorularını yanıtladı.

Artunay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu maddelerden uzak, temiz toplum hedefine ulaşmak için etkin şekilde çalışma yapıldığını belirtti.

Nevşehir'de yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi veren Artunay, şunları söyledi:

"Uyuşturucu ile etkin mücadelenin, yasal düzenlemeler, ulusal uyuşturucu politikalarının hazırlanması, önleme, tedavi, rehabilitasyon olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun ortak çalışmaları ile tam anlamıyla başarıya ulaşılabileceği açıktır. Emniyet Müdürlüğümüzce, uyuşturucu kaçakçılığı bir insanlık suçu olarak görülmekte, mücadelemiz uyuşturucu arzının yanında kullanımının da önlenmesine dönük birçok başlık altında etkin olarak sürdürülmektedir.

2017 yılı içerisinde, Nevşehir'de yürütülen operasyonlar neticesinde son 10 yılın en yüksek uyuşturucu yakalama oranlarına ulaşılmıştır. Çağımızın vebası olan uyuşturucu sorunu ile her alanda mücadeleye devam edeceğimizi gururla belirtmek isterim."