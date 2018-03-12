ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sağlık Müdürü Uğur Bilge, Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere şişmanlık, şeker hastalığı ve bazı kanser türlerinden korunmak ve kemik sağlığını olumsuz etkilememek amacıyla günlük tüketilmesi gereken tuz miktarını 5 gram (1 çay kaşığı) olarak önerdiğini bildirdi.

Bilge, "Dünya Tuza Dikkat Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, fazla tuz tüketiminin insan sağlığına zararlı olduğunu belirterek, az ama iyotlu tuz kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

"Dünya Sağlık Örgütü yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere şişmanlık, şeker hastalığı ve bazı kanser türlerinden korunmak ve kemik sağlığını olumsuz etkilememek amacıyla günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını 5 gram (1 çay kaşığı) olarak önermektedir." ifadesini kullanan Bilge, şöyle devam etti:

"Bu miktar ise yemeklere tuz eklemeden doğal olarak günlük tüketilen yiyecek ve içeceklerden sağlanmaktadır. 2008 yılında Türkiye Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin yaptığı ve ülke genelini yansıtan Türk Toplumunda Tuz Tüketimi Çalışması'na göre tuz tüketimimizin günde 18 gram olduğu belirlenmiştir. Aşırı tuz tüketimini azaltmanın 5 yolu vardır. Bunlardan birincisi yaptığınız yemeklerde kullandığınız tuz miktarını yavaş yavaş azaltmalıyız, ağız tadınız zamanla az tuza alışacaktır. İkincisi yemeklerinizi lezzetlendirmek için tuz yerine; çeşitli baharatlar, dereotu ve maydanoz gibi bitkiler, limon ve sarımsak gibi besinler kullanabiliriz. Üçüncü olarak çocuklarınızda yemeklerine tuz ekleme alışkanlığı gelişmemesi için sofranızdan tuzu ve tuzlu sosları kaldırabiliriz. Dördüncüsü hazır besinleri satın almadan etiketini mutlaka okumalı ve daha az tuz içerenleri tercih etmeliyiz. Son olarak turşu, konserve, salamura yaprak, zeytin ve peynir gibi besinleri tüketmeden önce mutlaka suyla yıkayın veya suda bekletin, daha fazla taze sebze ve meyve tüketin. Unutulmamalıdır ki tuz tüketiminin azaltılması konusunda bir süre ısrarlı davranıldığında, tuzu azaltılmış beslenme biçimine alışılmaktadır. "



