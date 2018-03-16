ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Dünya Tüketiciler Haftası" dolayısıyla Ticaret İl Müdür Vekili Cemil Kürkçü'yü ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Vali Çakacak, yaptığı konuşmada, herkesin, sahip olduğu hakları nasıl savunacağını bilmesi gerektiğini belirterek, bu kapsamda Tüketiciyi Koruma Haftası'nın vatandaşların bilinçlendirilmesi noktasında önemli bir etkiye sahip olduğunu kaydetti.

Tüketiciyi koruma adına gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığını hatırlatan Çakacak, vatandaşların da bu düzenlemelerden haberdar olması gerektiğini söyledi.

Çakacak, sağlıklı ekonominin baş aktörünün bilinçli tüketiciler olduğunu ifade ederek, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 15-21 Mart tarihlerini arasında kutlanan "Tüketiciyi Koruma Haftası"nın verimli geçmesini diledi.

Ziyaretin sonunda Çakacak, hafta etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren ortaokul öğrencileri Nilay Korkmaz, Sinem Demirtaş Ayça Kararmaz'a ile Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21. Geleneksel Tüketici Ödülü'nü almaya hak kazanan işitme engelli Erkil Erkıvanç'a günün anısına çeşitli hediyeler verdi.



