ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Kanunla görev ve yetki verilen kurum ve kuruluşların yanında tüm yol kullanıcılarının da topyekun seferberlik anlayışı içinde trafik güvenliğine katkı sağlaması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Uzunkaya, "18 Kasım Dünya Trafik Kazası Mağdurları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye'de her yıl binlerce kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini veya sakat kaldığını belirten Uzunkaya, "Dünya Trafik Kazası Mağdurları Günü"nün trafik kazaları sonucu mağduriyet yaşayan vatandaşların seslerinin duyurulması, toplum bilinci oluşturulması ve yaşamını yitiren insanların rahmet ve hüzünle anılması adına önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Uzunkaya, insanoğlunun, trafik kazalarından kaynaklanan ölümleri ve yaralanmaları kaderci ve kolaycı yaklaşımla geçiştirerek trafiğe gereken değeri ve önemi vermediğine işaret ederek, bu yaklaşımın insanoğlunu gerekli tedbirleri almaktan ve duyarlı olmaktan alıkoyduğunu kaydetti.

Trafikte sürücü, yaya ve yolcu hatalarının sonuçları ve meydana geliş şekilleri incelenerek trafik kurallarına ve belirli standartlara ulaşıldığını bildiren Uzunkaya ancak bu kurallara ve standartlara istisnasız uyulmasıyla trafik sorununun çözümünden bahsedilebileceğini vurguladı.



Emniyet teşkilatı olarak trafik kazalarının en aza indirilmesi için yoğun çalışma yaptıklarına dikkati çeken Uzunkaya, bu amaçla çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

- "Trafik polisi, sorunun yüzde 20'lik alanına hükmedebilmektedir"

Uzunkaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Gelişmiş ülkelerde yapılan bilimsel araştırmalara göre, trafik güvenliği sorununun yüzde 50-60'ının toplumsal bilinçlenme ve eğitimle çözüldüğü, altyapı-yollar, teknoloji ve çevre düzenlemesinin yüzde 20-25 civarında etkili olduğu, geri kalan yüzde 17-20’lik payın ise denetim ve cezalarla önlenebildiği görülmektedir.



Görüldüğü üzere trafiği tanzim ve düzenlemeyle görevli trafik polisi, görevini eksiksiz ve sıfır hata ile yapması durumunda bile sorunun ancak yüzde 20'lik alanına hükmedebilmektedir. Kanunla görev ve yetki verilen kurum ve kuruluşların yanında tüm yol kullanıcılarının da topyekun seferberlik anlayışı içinde trafik güvenliğine katkı sağlaması gerekmektedir."

- 2017'de 7 bin 427 kişi öldü

Türkiye'de geçen yıl meydana gelen yaklaşık 182 bin trafik kazasında 7 bin 427 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 bin 382 kişinin yaralandığını belirten Uzunkaya, bu rakamların, sorunun büyüklüğünü açık şekilde ortaya koyduğuna dikkati çekti.



Uzunkaya, kazaların başlıca faktörünün insan ve tek mağdurunun da insan olduğunu vurgulayarak, trafik kazalarında hayatını kaybedenleri rahmetle andı, yaralılara acil şifalar, acil servis ekipleri ile güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Uzunkaya, "Lütfen önce trafikte siz örnek olun. Diğerlerinin de değiştiğini göreceksiniz." ifadelerini kullandı.