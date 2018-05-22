SİVAS (AA) - Sivas'ta, Dünya Süt Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Erkan Sakal İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Davut Gül, son 6 yıldır Okul Sütü Programı kapsamında öğrencilere süt dağıtımı yapıldığını ifade etti.

Çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırılması gerektiğine dikkat çeken Vali Gül, "Hem süt üreticilerine destek sağlamak hem sosyal yardım olması amacı ile okullarda süt dağıtımı devlet politikaları içerisinde yerini almaktadır. Eskiden okullarımızda süt dağıtımı yoktu, okullarda sıralarınızın üstünde gördüğünüz kitapları göremezdiniz, çok şükür şu anda kitaplarınıza da ulaşabiliyorsunuz. Sınıflardaki öğretmen başına düşen öğrenci sayısı her geçen gün azalıyor ve başarı giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

Sivas’ta bu yıl her biri 24 derslikli 8 tane okul yapılacağını aktaran Gül, "Diğer okullarımızda kapalı spor salonları, halı sahalar ve benzeri ihtiyaçlar giderilmeye devam ediliyor. TANAP tarafından Türkiye’de 10 yerde yapılacak olan yenilenebilir meslek lisesinin bir tanesi Sivas’ta yapılacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Başbakanımıza ve Sayın Milli Eğitim Bakanımıza eğitime verdikleri desteklerden dolayı ve teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız ise, sağlıklı ve başarılı toplumları doğru ve dengeli beslenmiş bireylerin oluşturduğunu vurguladı.

Sütün insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan Yıldız, "İnsanların doğumdan itibaren aldıkları ilk besin olan süt, protein, kalsiyum, fosfor, B2 ve B12 vitamini olmak üzere birçok besin öğesini bünyesinde bulunduran önemli bir gıda maddesidir. Başta gelişme çağındaki çocuklarımız olmak üzere, gençlerin, anne adaylarının, yaşlıların, süt ve süt ürünlerini dengeli biçimde tüketmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

Süt tüketiminin kişi başına Avrupa Birliği ülkelerinde yıllık ortalama 89 litre iken, Türkiye'de sadece 26 litre olduğuna işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu nedenle 2012 yılından itibaren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen Okul Sütü Programı, öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmak, sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla bu faaliyetler yürütülmektedir. Uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılmaktadır. Bu yıl ilimizde toplam 1 milyon 620 bin 813 paket yani 324 bin litre süt dağıtılmıştır."

Programda, Sivas merkez ilçelerde de bulunan ilkokul 4. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen Dünya Süt Günü Resim Yarışması'nda birinci olan Hasan Kamal'a diz üstü bilgisayar, ikinci olan Masal Baytok’a bisiklet ve üçüncü olan Fatma Yazıcıoğlu'na tablet bilgisayar hediye edildi.

Programa, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğolkoç, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, diğer davetliler ve öğrenciler katıldı.