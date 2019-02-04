Dünya Sulak Alanlar Günü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı tarafından Dünya Sulak Alanlar Günü doyasıyla Sultan Sazlığı Milli Parkı ziyaret edildi.TEMA'dan yapılan yazılı açıklamaya...