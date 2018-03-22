SİVAS (AA) - Gemerek ilçesine bağlı Sızır kasabasında Atatürk ilkokulu öğrencileri, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle program düzenledi.



Sızır Atatürk ilkokulunda düzenlenen programda, Okul Müdürü Nail Uyanık, öğrencilere suyun faydaları ve temiz kalmasının önemini anlattı.

Kasabadan geçen Göksu ırmağını temizleyen öğrenciler, daha sonra kasabada pankartlarla yürüyerek suyun önemine dikkat çekti.

Sızır Atatürk ilkokulu Müdürü Nail Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu gün '22 Mart Dünya Su Günü' öğrencilerimize suyun faydalarını anlattıktan sonra kasabadaki doğal su kaynağı olan Göksu’da hep beraber temizlik yaptık." ifadelerini kullandı.