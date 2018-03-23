Dünya Su Günü etkinliği

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediyesince, Dünya Su Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Mehmet Yıldız, su açısından çok zengin bir coğrafyada bulunduklarını, başkentin içme suyunun büyük ölçüde Kızılcahamam'dan karşılandığını söyledi.

Dünyanın birçok yerinde sağlıklı içme suyuna sahip olmayan ülkeler bulunduğunu belirten Yıldız, "Maalesef bu yıl da kurak geçti. Su seviyeleri çok üst seviyede değil. Dolayısıyla hem suyun hem de su tasarrufunun önemini kavramak için çok anlamlı bir program gerçekleştiren Kızılcahamam Belediyesini ve işbirliği yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü kutluyorum." dedi.

Belediye Başkanı Muhittin Güney ise su sorununa dikkat çekmek için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Biz geleceğimizin teminatı olan gençlerimize ve çocuklarımıza suyun önemi hakkında farkındalık yaratmak istedik. Su hayattır kıymetini bilmeliyiz." diye konuştu.

Etkinlikte Müftü Selçuk Kılıçbay dua okudu ve yürüyüş yapıldı.

