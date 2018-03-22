SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle, "Suyun Serüveni" konulu konferans düzenlendi.



Cumhuriyet Üniversitesi Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu tarafından hazırlanan program, okulun çok amaçlı konferans salonunda yapıldı.



Programda konuşan İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, suyun hayat, yolun ise medeniyet olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İnsanoğlu anne karnında dahi su içerisindedir. Çocuk doğduğunda vücudunda yüzde 75 su ile doğar, büyüdüğünde ise bu oran yüzde 60’lara düşer. Yaşlandığında bu oran daha da düşer. Bu nedenle su hayat, yol medeniyettir. İnsanoğlunun yaşantısına bakarsanız, insanoğlu su ile ikiz yaşamaktadır. Hayatta kalmak için ilk etapta beslenmeye ve suya ihtiyacı vardır.

Bu nedenle hep yerleşim yerleri su kenarlarına olmuştur. Bunun için suyun kadrini ve kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde su sorunları yaşanmaya başlamışken, bunun değerini şimdiden bilmemiz gerekiyor." dedi.

- Su hayattır

Okul müdürü Prof. Dr. Gülay Ercins ise suyun canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla bahşedilmiş mucizevi bir kaynak olduğunu ifade etti. Suyun önemine dikkati çeken Ercins, şöyle devam etti:

"Su varsa hava, toprak ve besin vardır. Su bir hazinedir, nerede su varsa, orada izzet ve bereket vardır. Bu nedenle dünya yüzeyinin yüzde 70’i su ile kaplıdır. Bu sulardan yüzde 97’si okyanuslarda, yüzde 3’ü ise canlıların ihtiyaçlarını karşılayan tatlı sular oluşturmaktadır. Bu yüzde 3'lük tatlı su miktarının dünya üzerindeki dağılımı ise son derece dengesizdir. Çünkü içinde yaşadığımız Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgeleri dünyada kişi başına suyun en az miktarda düştüğü yerlerdir. Orta Doğu'yu besleyen en önemli su kaynakları Türkiye'nin elindedir. Fakat Türkiye fazla su zengini bir ülke değildir."

Programa konuşmacı olarak katılan öğretim görevlisi Dr. Bektaş Sönmez de "Suyun Serüveni" konulu bir konferans verdi.





