ANKARA (AA) - Kızılcahamam Orman İşletme Müdür Vekili Alper Çimen, "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla Kaymakam Mehmet Yıldız'ı ziyaret etti.

Çimen, ziyarette, hafta boyunca ilçede düzenlenecek etkinlikler ve yapılacak çalışmalar hakkında Kaymakam Yıldız'a bilgi verdi.

Yıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ormanlık alanların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı Orman İşletme Müdürlüğü personeline teşekkür etti.