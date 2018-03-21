SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 5 bin çam fidanı dağıtıldı.



Suşehri Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Orman İşletme Şefi Ersin Şakar ve Koyulhisar Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Faruk Sinan Esin tarafından vatandaşlara 5 bin adet çam fidanın dağıtımı yapıldı.



Uzunoğlu, fidan dağıtımında yaptığı konuşmada, Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında bu yıl 1,5 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.



Fidanlardan 700 bininin Suşehri ve çevresine dikileceğini aktaran Uzunoğlu, şunları kaydetti:

“Ormanlar bir milletin en önemli zenginlik kaynağıdır. Çok uzun bir süreçte oluşan ormanlarımızı korumak ve yeni orman alanları oluşturmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Bu vatandaşlık görevimizi yerine getirirken ağacı ve ormanı korumanın uygarlığın en temel göstergesi olduğunu çocuklarımıza öğretmeli ve bu bilinçle ormanlarımıza sahip çıkmalıyız. Hep birlikte ülkemizin ciğerleri olan ormanlarımızı korumak konusunda daha duyarlı davranmalıyız. Bu amaçla birçok canlı türünün doğal yaşam alanını oluşturan ağaç köklerinin toprağı tutma özelliği ile erozyon oluşumuna ve sellere engel olan ormanların bir ülkenin doğal güzellik ve zenginlik kaynağı olduğunu öğretmek hepimizin görevidir.”