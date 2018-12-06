KONYA (AA) - Konya, 7-17 Aralık'ta düzenlenecek Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, dünyanın dört bir yanından on binlerce turisti ağırlayacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, sevgi ve hoşgörü şehri Konya'nın, Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinin heyecanını yaşadığı kaydedildi.

Dünyanın dört bir yanından on binlerce insanın, Hz. Mevlana'nın insanlığa yaptığı çağrıya uyarak Konya'da buluşacağı ifade edilen açıklamada, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Uluslararası Mevlana Vakfı, İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi ve Musıki, Sema ve Mevlevi Kültürünü Araştırma Merkezi'nin katkısı ile 7-17 Aralık tarihleri arasında önemli etkinlikler gerçekleştirileceği bildirildi.



Törenler boyunca, sema ayin-i şerifinin yanı sıra birbirinden farklı ve önemli etkinliklerin gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin törenlere çeşitli programlarla katkıda bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin, törenler kapsamında düzenlenecek etkinlikleri duyurmak amacıyla hazırladığı broşürlerin, her gün otogar, tren garı, havalimanı, oteller, Mevlana Türbesi ve Mevlana Kültür Merkezi'nde vatandaşlara düzenli olarak dağıtılacağı belirtildi.