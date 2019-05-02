Dünya mazlumları ramazanda Türkiye'nin yolunu gözleyecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları bu ramazanda da dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç Müslümanların yanında olmaya devam edecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, insani yardım alanında milli gelire oranla dünya birincisi olan Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları da dünya genelindeki yardımlarını sürdürecek.

Yardımlarında din, dil, ırk ayrımı yapmadan bütün insanlığı kuşatmaya gayret eden sivil toplum kuruluşları ramazanın gelişiyle Müslümanların yaşadığı coğrafyalardaki faaliyetler için hazırlıklarını tamamladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl ramazan ayında 120 ülke ve bölgede faaliyetlerine devam edecek. "Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla duyurulan kampanyada, 3 milyon kişiye yardımların ulaştırılması hedefleniyor.

İHH, sahadaki 27 yıllık tecrübesiyle yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetimlerin kapılarını çalacak, ramazan bereketini uzak bölgelere taşıyacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de ve dünyada ihtiyaç sahibi ailelere destek verecek olan İHH, bayramlık giysiler hediye edecek, kumanyalar dağıtacak, iftar sofraları kuracak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunacak.

İHH, Suriye, Sudan, Yemen, Gazze, Bangladeş, Irak, Doğu Türkistan ve Arakan gibi öncelikli kriz bölgelerine ağırlık verirken Türkiye'de de 81 ilde ramazan etkinliklerini devam ettirecek.

Hayırseverler, İHH aracılığıyla dünyanın dört bir yanında 150 liraya bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. Bayramlık kıyafet yardımları, 43 ülkede 67 bin 920 yetim ve çocuğa ulaşacak.

Ayrıca Dünya Yetimler Günü'nde Türkiye dahil 15 ülkeden İstanbul'a getirilecek yaklaşık 50 yetimle çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Deniz Feneri 60 bin aileye gıda kolisi ulaştıracak

Deniz Feneri Derneği ise ramazan öncesinde yurt içinde ve yurt dışında 60 bin aileye gıda kolisi dağıtacak. Dört kişilik bir ailenin bir aylık gıda ihtiyaçlarının yer aldığı kolilerde kuru gıda ve kahvaltılık ürünler yer alıyor.

Yardımseverler bu yılki bayramlık projesinde ise 150 lira katkıyla yoksul ya da yetim bir çocuğu giydirebilecek. Dernek bu ramazanda 10 bin ihtiyaç sahibine giysi ulaştırmayı hedefliyor. Deniz Feneri yine 10 bin çocuğa 125'er liralık bayram harçlığı dağıtmayı planlarken 41 ülkede de yetim iftarları düzenleyecek.

Dernek ayrıca her türlü ihtiyacını karşıladığı Suriye'nin Azez bölgesinde 9 bin kişinin barındığı "Deniz Feneri Haremeyn" ve "Ehl-i Şam" kamplarında gıda ve temizlik maddeleri dağıtımı gerçekleştirecek.

Ramazan faaliyetleri kapsamında adak, akika ve şükür kurbanları da dernekçe kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Adak kurban bedeli ise yurt içinde bin 100 lira yurt dışında 660 lira olarak belirlendi. Öte yandan yıl içinde hayallerini dernekle paylaşan 2 bin 100 çocuğun da hediyeleri ramazan ayında teslim edilecek.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı 40 ülkede iftar sofrası kuracak

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bu yıl ramazan faaliyetleri kapsamında, doğal afetlerin ve insani krizlerin yaşandığı bölgeler, çadır kamplar, Kur'an kursları, medreseler, yurtlar, yetimhanelere yardımlarda bulunacak.

Vakıf, bir kişilik iftar bedelini 25 lira olarak belirlerken yardımseverler 120 liralık bağışlarla erzak paketleri hazırlatabilecek. Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş-Arakan, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Filistin/Gazze, Gana, Gürcistan, Kamerun, Kosova, Makedonya, Mali, Nijer, Sudan, Suriye, Tanzanya, Uganda başta olmak üzere ramazan etkinlikleri düzenleyecek olan vakıf, internet sitesi ve kısa mesaj yoluyla da bağışları kabul edecek.

İnsan Vakfı ise ramazan ayında Türkiye, Malezya, Mozambik, Tayland, Uganda, Moro ve Filistin'de ihtiyaç sahiplerine kumanyaları ulaştıracak. Öksüz ve yetimlerin ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler de gerçekleştirecek olan vakıf, öksüz ve yetimlere bayramlık ve bayram harçlıklarını dağıtacak.

Vakıf üniversite öğrencilerine yönelik iftar ve sahur etkinlikleri de planlarken yardımseverler bağışlarını online olarak da yapabilecek.

Mirasımız Derneği ve Burak Derneği Kudüs'ü yalnız bırakmayacak

Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği (Mirasımız Derneği) her yıl olduğu gibi bu yıl ramazan ayında da Kudüs'te birçok faaliyet gerçekleştirecek. Ramazanda Mescid-i Aksa'da 50 bin kişilik iftar verecek olan dernek, Filistinli Müslümanlara 10 bin kumanya paketi dağıtacak.

Dernek ayrıca 3 bin Kudüslü çocuğa bayramlık hediye etmeyi planlarken bir kişilik iftar bedeli 30 lira, kumanya kolisi bedeli 150 lira, bayramlık bedeli ise yine 150 lira olarak belirlendi.

Öte yandan 50 liralık harçlıklar dağıtacak dernek, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki diğer faaliyetlerini ramazanda da sürdürecek.

Yine çalışma sahası Kudüs ve çevresi olan Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği (Burak Derneği) de 60 bin Kudüslü Müslümanı iftar sofrasında buluşturacak. Geçen yıl 20 bini aşkın Kudüslüyü iftar sofralarında bir araya getiren dernek, satın aldığı otobüslerle Müslümanları Mescid-i Aksa'ya taşımaya devam edecek.

Öte yandan dernek Filistinli ailelere nakdi yardımlarının yanı sıra binlerce kumanya ulaştıracak. Kudüslü 500 çocuğa bayramlık ve bayram harçlığı ulaştırmayı hedefleyen dernek, bin kişiyi de sahur sofralarında buluşturacak.

Yardımeli Derneği de Türkiye dahil 20 bölgede ramazan faaliyetleri icra edecek. Bayramlık ve harçlık dağıtacak dernek ramazan boyunca 100 bin kişilik iftar yemeği verecek.

Sadakataşı Derneği 500 bin kişiye yardım ulaştıracak

Sadakataşı Derneği, "Kardeşlikte ramazan gibi olalım" sloganıyla başlattığı ramazan kampanyası kapsamında 500 bin kişiye yardım ulaştıracak.

Türkiye'nin yanı sıra 25 ülkede ramazan faaliyetleri icra edecek olan dernek, gıda kumanyası, fitre, fidye ve zekat dağıtımları yapacak. Dernek, ramazan ayı süresince binlerce çocuğa bayramlık kıyafetler hediye ederken, yardımlarda kriz ve savaş bölgelerine öncelik tanıyacak.

Gazze, Kudüs, Yemen, Suriye, Bangladeş, Arakan gibi bölgeleri yardımda öncelikli olarak tanımlayan dernek, Abhazya, Afganistan, Arnavutluk, Bangladeş, Bulgaristan, Burkina Faso, Çad, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Gazze, Kudüs, Irak, Kenya, Kırgızistan, Lübnan, Mali, Moğolistan, Nijer, Somali, Sri Lanka, Suriye, Tanzanya, Vietnam ve Yemen'e ramazan yardımları ulaştıracak.

Türkiye'de ise Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, İstanbul, Ağrı, Sivas, Şanlıurfa, Sivas, Trabzon, Kırklareli, Tokat, Eskişehir, Gümüşhane, Erzurum, Sinop, Bolu, Muş, Çorum, Şırnak, Bitlis ve Malatya'da ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı planlayan Sadakataşı Derneği, Mescid-i Aksa avlusunda da kardeşlik sofraları kurmaya devam edecek.

Dernek yine ramazan ayı içerisinde, Sri Lanka'da 500 katarakt ameliyatı, Çad'da 2 cami ile su kuyusu açılışları gerçekleştirecek.

Beşir Derneği, evden eve iftar yemeği taşıyacak

Beşir Derneği, "Bir Kap Bir Kalp" projesi kapsamında bu ramazanda da evden eve iftar yemeği taşıyacak. Yardımseverlerin bizzat kendi evlerinde pişirdikleri yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kampanyayla toplumda unutulmaya yüz tutan güzellikleri canlandırmayı amaçlayan dernek, çorba, ana yemek, pilav/makarna çeşitleri başta olmak üzere tatlı, salata, meyve, içecek gibi malzemelerle de zenginleştirilmiş iftarlıkları binlerce aileye teslim edecek.

"Bu Ramazan Herkes Seni Bekliyor" anlayışıyla faaliyetlerini gerçekleştirecek Beşir Derneği, zekat ve fitreleri de yardıma muhtaç ailelere ulaştıracak.

Dernek içerisinde temel gıda maddelerinin olduğu kumanya paketinin bedelini 100 lira olarak belirlerken, yardımseverler de 80 lira karşılığında çocuklara bayramlık hediye edebilecek. Filistin, Arakan, Yemen, Endonezya, Suriye gibi bölgelerde iftar sofraları kuracak olan dernek, 7,5 ton kurban eti dağıtımı gerçekleştirecek.

Diversity Farklılık Derneği, Afrikalı Müslümanların yanında

Diversity Farklılık Derneği ise ramazanda sayıları yarım milyarı bulan Afrikalı Müslümanların yaşadığı bölgelerde faaliyetlerini gerçekleştirecek.

İlk etapta Zambiya, Nijer, Senegal, Somali, Kamerun, Gana, Mozambik, Mali ve Çad'da kumanya paketi dağıtmayı planlayan dernek, 5 bin aileye ulaştırılacak kumanya paketlerini dağıtıma hazırladı.

Dernek, binden fazla çocuğa bayramlık kıyafet dağıtmayı hedeflerken, 42 ülkede 200'den fazla noktaya yardımların ulaştırılmasını amaçlıyor. Online olarak da yardımları kabul eden dernek, ramazanda 150 bin ihtiyaç sahibine ulaşacak.

Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği de başta Suriye olmak üzere 8 ülkede ramazan kampanyası düzenleyecek. Irak, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'deki Suriyelilere ulaşmayı hedefleyen dernek, Yemen, Bangladeş ve Somali'de de ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Ramazan boyunca gıda kolileri dağıtacak dernek, fitre, zekat ve sadakları da muhtaç ailelere teslim edecek.

Cansuyu Derneği ise ramazanda hayırsever vatandaşların bağışlarını, fitrelerini, zekatlarını muhtaçlara ulaştıracak. Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda da ramazan yardımı faaliyetleri gerçekleştirecek dernek, yapılan bütün bağışları cinsine uygun olarak fıkıh kuralları çerçevesinde değerlendiriyor.

Dernek, "Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır" sloganından hareketle çalışmalarını sürdürürken, Yemen, Moro, Arakan gibi kriz bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'de ve dünyanın muhtaç bölgelerinde yüz binlerce muhtaç aileye gıda kolisi ulaştıracak. Dünyanın dört bir yanında kuracağı iftar sofralarında Müslümanları bir araya getirecek Cansuyu Derneği, kumanya bedelini 120 lira, iftar bedelini de 20 lira olarak belirledi.

Yardımseverler bağışlarını, başta online olmak üzere birçok yolla derneğe ulaştırabilecek.