SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Dünya KOAH Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Doğan, açıklamasında KOAH'ın halk sağlığını bozan bir hastalık olduğunu belirtti.

KOAH'ın tüm dünyada yaygın görülen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu aktaran Doğan, "Özellikle 40 yaşın üstündeki insanlarımızda yüzde 20 civarında sıklığı olan bir hastalıktır. Her 10 kişiden birine ancak KOAH tanısı konulabilmektedir. Çünkü hastalığın semptomları biraz geç fark edildiği için doktora gelmede problemler olabiliyor. Ülkemizde yaklaşık 5 milyon KOAH hastalığının ancak 500 bin civarındaki kişiye KOAH tanısı koyabilmekteyiz." diye kullandı.

Doğan, KOAH’ın sebeplerinin solunum yoluyla alınan toz, ve sigara dumanı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Hastalığın en önemli belirtisi nefes darlığı, öksürük ve balgamdır. Bu nefes darlığı önceleri eforla hareketle olurken, daha sonra istirahat halinde de olabilmektedir. Her hastalıkta olduğu gibi bu hastalığında tedavisi vardır. Ama öncelikle sigaranın bırakılması ve tozlu, dumanlı ortamlardan uzaklaşılması gerekiyor. Hasta egzersizlerine devam eder ve ilaçlarına çok düzenli kullanırsa bu hastalıkla baş etme sürecine girmiş oluyoruz. Üniversitemiz Göğüs Hastalıkları kliniğimizde de bu hastalığı tedavi edebilecek donanımlı kliniğimiz mevcut olup her türlü imkana sahibiz. Bu konuda da çok deneyimli hocalarımız kliniğimizde mevcuttur."

