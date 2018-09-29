KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu, 2012 yılında dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46'dan fazlasına kalp ve damar hastalıklarının sebebiyet verdiğini bildirdi.

Türkoğlu, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 2013 yılında ölen her 5 kişiden ikisinin kalp damar hastalığına bağlı nedenlerden öldüğünü hatırlattı.

Birçok nedenle kalp ve damar hastalıklarının arttığını, ölümlere varan sorunlar ortaya çıktığını vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel hareketlilik, tütün ve alkol kullanımı kalp hastalıklarının ve damar tıkanıklığında sorumludur. Risk faktörleri kontrol edilerek, kalp ve damar hastalığı görülme sıklığı azaltılabilir, ciddi tedbirler ile de hastalıklardan da kurtulabiliriz. Kalp ve damar hastalarında kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan değerlerinde anormal düzensizlik, fazla kilo veya obezite görülür. 40 yaş üstü her birey için kalp damar riski hesaplanmalı ve varsa risk faktörlerine karşı tedbirler alınmalıdır. Kalp krizi, kalp yetmezliği ve diğer kriz aşamalarına önüne geçilmesi için sık sık kontroller de sürdürülmelidir. Kalp ve damar hastalığına yakalanmamak için beslenme grafiği, düzenli fiziksel hareketlilik gereklidir. Tütün ve tütün ürünlerinin ile alkol kullanılmamalıdır. Kontroller yapılarak, kan basıncı ve şekeri de öğrenilerek takip edilmelidir."