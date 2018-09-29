KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Sağlık Müdür Vekili Dr. Adem Yeni, kalp ve damar hastalıklarının küresel olarak bir numaralı ölüm sebebi olduğunu bildirdi.

Yeni, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2'sinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle olduğuna dikkat çeken Yeni, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 2013 yılında ölen her 5 kişiden ikisinin kalp damar hastalığına bağlı nedenlerden öldüğü görülmektedir. Davranışsal risk faktörleri yani sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığının yüzde 80'inden sorumludur. Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebileceği bildirilmektedir. Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülür. Sosyal ekonomik faktörler ve kültürel değişiklikler toplumun yaşlanması, stres, herediter faktörler kardiyovasküler hastalıkların diğer belirleyicileridir."

Yeni, 40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması ve varsa davranışsal risk faktörlerine uygun müdahaleler ile kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer komplikasyonların gelişmesini önleyebilecek tedbirlerin alınmasının önerildiğini vurguladı.