ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "8 Mart'ta, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak, Türkiye'nin kadınları için yeni bir yol haritasını sunuyoruz. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız, 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' ilkemizin hayata geçirilmesinde mihenk taşlarımızdan biri olacak." dedi.

Bakan Kaya, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı'nda yaptığı konuşmada, diline, dinine, rengine ve yaşam tarzına bakılmaksızın tüm kadınları kucakladığını belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Türkiye'nin dört bir yanından programa katılmak üzere gelen tüm kadınları selamlayan Kaya, "Terörle mücadelede, El Bab'da, Afrin'de insanımızın ve memleketimizin güvenliği, ayrıca insani değerlerin ihyası için evlatlarını, eşlerini şehit veren kadınlarımızı selamlıyorum. Tanklara, mermilere, bombalara adeta göğsünü siper eden 15 Temmuz'un kahraman kadınlarını selamlıyorum. Ayrıca buradan, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan kahraman kadın subaylarımızı da selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar milletin ruh köklerinde iz bırakmış tüm kahraman kadınları hasretle rahmetle minnetle yad eden Kaya, "8 Mart, bir asrı aşkın süredir Dünya Kadınlar günü olarak anılıyor. Bugünün temelinde, alın terini ve insanca yaşama hakkını savunan kadınların mücadelesi var. Aradan bir asır geçmiş olmasına rağmen, dünyada insanca yaşama hakkı elinden alınmış milyonlarca kadın, mazlum ve mağdur durumda. Filistinli, Suriyeli, Arakanlı, Somalili kadınlar evlerinden, yurtlarından uzakta çok büyük dramlar yaşıyor." diye konuştu.

Kaya, yaşanan bu dramlara dünya kamuoyunun dikkatini çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Bakan Kaya, toplumun yarısını oluşturan kadınların katkısı olmadan müreffeh toplum hedefine ulaşılamayacağına işaret ederek, son 15 yıllık dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kadınların güçlenmesi için çok önemli adımlar attıklarını bildirdi.

- "Şiddet, insanlık suçudur ve asla kabul edilemez"

Anayasada kadınlara pozitif ayrımcılığı getirdiklerini, kadının güçlenmesi, kadın erkek fırsat eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli birçok yasal düzenleme yaptıklarını anımsatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şiddet, insanlık suçudur ve asla kabul edilemez. Şiddete karşı mücadelemizi 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın istismar edilmesi de asla ve asla kabul

edilemez. Bakanlık olarak, şiddet ve istismarla kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ancak, bu mücadelemizde başta akademik camia, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve medya olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerinden hassasiyet göstererek, destek olmalarını bekliyoruz. Çünkü bu konular gerçekten siyaset üstü konular."

Kaya, kadınların güçlenmesi çalışmalarında, eğitime çok büyük önem verdiklerini, kız çocuklarının okullaşma oranlarını ortaöğretimde 2, yükseköğrenimde ise 3 katın üzerinde artırdıklarını belirterek, kadınların iş gücüne katılımı ve istihdamında da önemli artışlar elde ettiklerine işaret etti.

"Kadının iş gücüne katılım oranında, 2023 hedefimiz yüzde 41 ve inşallah bu oranı hep birlikte yakalayacağız." diyen Kaya, son 12 yılda, kadın çalışan sayısının yüzde 75 arttığını vurguladı.

Kadının kendi adına iş yaparak, girişimci olmasına da ayrıca önem verdiklerini, bu noktada kadınlara pozitif ayrımcılık tanıdıklarına değinen Kaya, AK Parti hükümetleri döneminde kadınların aile ve iş hayatını uyumlaştırmak üzere çalışan kadınların anneliğini destekleyen esnek çalışma, doğum izni, süt izni gibi pek çok düzenlemeyi de hayata geçirdiklerini bildirdi.

- Kreş ve gündüz bakımevlerine vergi muafiyeti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, kreş, gündüz bakımevleri yatırımlarını, teşvik kapsamına aldıklarını ve vergi muafiyetleri tanıdıklarını belirterek, "Bu düzenlemeye göre, bir işverenin, kadın çalışanlarının her bir çocuğu için aylık brüt asgari ücretin yüzde 15'ini, yani günümüzde 305 liraya tekabül ediyor, ödemeyi doğrudan bu hizmetleri sağlayan kreş ve bakımevlerine yapmaları kaydıyla işverenlere bu tutarı gelir vergisinden istisna olarak getiriyoruz." dedi.

Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaşması ve sayısının artırılması amacıyla, "300 OSB'ye 300 Kreş" projesinin de yakın dönemde başlayacağına değinen Kaya, kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları konusunda önemli gelişmeler kaydedildiğini ifade etti.

Uzun yıllar eğitim alma ve kamuda çalışma hakları engellenen başörtülü kadınların da artık aktif bir şekilde hayatın her alanında yer aldığına, Türkiye'nin gücüne güç kattığına dikkati çeken Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadınların önünü açarak eğitimde, bilimde, çalışma hayatında, siyasette ve karar alma mekanizmalarında aktif yer almalarını sağladığı için tüm kadınlar adına şükranlarını iletti.

- "Yeni bir yol haritasını sunuyoruz"

Bakan Kaya, 2023 hedeflerine ilerlerken, kadınları daha da güçlendirecek adımlar attıklarını belirtti.

Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün memnuniyetle ifade etmeliyim ki, 8 Mart'ta, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak Türkiye'nin kadınları için yeni bir yol haritasını sunuyoruz. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız, 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' ilkemizin hayata geçirilmesinde mihenk taşlarımızdan biri olacak.

Bunu sağlamak için adeta toplumsal bir seferberlik içinde çalışmak zorundayız. Zira kadının güçlenmesi toplumumuzun meselesidir. Bu nedenle başta Bakanlığımız ve ilgili kamu kurumları olmak üzere, üniversitelere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve medyaya büyük sorumluluklar düşüyor."

- Türkiye'ye güç ve değer katan kadınlar

Kaya, Bakanlıkça hazırlanan ve programın başlangıcında gösterilen kamu spotunda Türkiye'ye güç ve değer katan kadınların bir kısmının hikayelerinin izlendiğini dile getirdi.

Kamu spotunda yer alan bazı kadınların hikayeleri hakkında bilgi veren Bakan Kaya, şunları ifade etti:

"Dr. Havva Öztürk, aile hekimi olarak sağlıklı hayatımıza güç katıyor. Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz, CERN Projesinde yer almış ülkemizde bilime güç katan kadınlarımızdan biri. Sakine Parlar, Eskişehir'in hünerli kadınlarının temsilcisi, emeğiyle ülkemize güç katıyor. Demet Sabancı Çetindoğan, iş dünyamızın güçlü kadınlarından ve ekonomimize güç katıyor. Zehra Söylemez, Afrin Şehidimiz Astsubay Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyetinde bahsettiği Zehra teyzemiz.

Kurduğu derneğin yaptığı yardımlar sınırları da aşarak, kardeşliğimize güç katıyor. Cevahir Asuman Yazmacı, girişimci kadın ruhuyla, şehrinin kültürüne ve turizme güç katıyor. Ebru Filiz, bir kadın muhtar; mahallesine hizmet ederken, yürüttüğü yardım projeleriyle hem şehrine ve hem hepimizin hayatına güç katıyor. Üsteğmen Ceren Özçelik ve Yüzbaşı Dilek Aygün kadın subaylarımız olarak, bugün Afrin'de ordumuza güç katıyorlar."

- "Güçlü kadınlarımızın sayısını, her alanda artıracağız"

Bakan Kaya, iki evladından biri engelli diğeri şehit olan Gülizar Akdağ'ın ailesine sevgisi, vakur duruşunun yanında yüreğiyle 81 milyona güç kattığını, başarılarıyla Türkiye'ye gurur veren Kübra Dağlı'nın dünya şampiyonu bir sporcu olduğunu, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Çakar Demircan'ın da akademik hayata güç kattığını vurguladı.

Çalışmaları, duruşlarıyla ailesine ve topluma güç katan daha nice rol model, güçlü kadınlar olduğuna dikkati çeken Kaya, "Bundan sonrasında, inşallah güçlü kadınlarımızın sayısını her alanda artıracağız." dedi.

Kaya, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç haline geldiğine işaret ederek, "Artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık dünyanın dengeleri yeniden kuruluyor. Bugün bölgemizde yaşanan sancıların da sebebi bu. Bu uzun ince yolda, kadınlarımıza çok büyük, önemli görevler düşüyor. Bu nedenle cinsiyetçi bir anlayışın aksine ailesi, toplumu, ülkesi ve insanlık için kadınımızı daha da güçlendirmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Kadının olduğu her yerde sevgi, merhamet, şefkat ve hoşgörü ikliminin daha güçlü ve insanca yaşandığını vurgulayan Kaya, halk ozanı Neşet Ertaş'ın "Kadın insandır; erkek insanoğlu" sözlerini anımsattı.

Bakan Kaya, konuşmasının sonunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tüm kadınlar adına yeni bir başlangıç olması temennisinde bulundu.