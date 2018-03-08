ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 2018-2023 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi ve Strateji Belgesi Ulusal Eylem Planı ile 16 yılda yapılan bütün yasal düzenlemeleri, hayata geçirilen projeleri taçlandıracaklarını belirterek, "Hükümetimiz, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde bütün alanlarda hazırlıklarını kesintisiz sürdürüyor. Bu eylem planıyla fırsat eşitliğinde bir adım daha atmış olacağız. Sunduğumuz hakları ve imkanları daha da artıracağız." dedi.

Başbakan Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı'nda yaptığı konuşmada, program vesilesiyle Kadının Güçlenmesi ve Strateji Belgesi Ulusal Eylem Planı'nı da tanıttıklarını bildirdi.

Yıldırım, 2018-2023 dönemini kapsayan bu eylem planının, bugüne kadar yapılanların üzerine yeni hizmetleri, düzenlemeleri getirdiğini belirterek, "Bu plan ile 16 yılda yaptığımız bütün yasal düzenlemeleri, hayata geçirdiğimiz projeleri bir anlamda taçlandırmış olacağız. Hükümetimiz, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde bütün alanlarda hazırlıklarını kesintisiz sürdürüyor. Bu eylem planıyla fırsat eşitliğinde bir adım daha atmış olacağız. Sunduğumuz hakları ve imkanları daha da artıracağız." ifadesini kullandı.

Bu sayede 2023 yılına doğru giderken, yürütülen çalışmaları da aynı hızla tamamlayacaklarına işaret eden Yıldırım, eylem planının eğitim, sağlık, ekonomi, yetki ve karar alma mekanizmalarına katılım, medya temel politikalarından oluştuğunu bildirdi.

- "Kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 100'e çıkaracağız"

Başbakan Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşmasında bu başlıklarda 16 yılda neler yapıldığını anlattığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedeflerden sadece bir kaçına değinmek isterim. Eğitimde kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 100'e çıkaracağız. Kadın erkek fırsat eşitliği konusunda farkındalığı arttıracağız. Esasen hükümetlerimiz döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu da biz kurduk. Kadınlarımıza sunulan sağlık hizmetlerini daha da geliştireceğiz. Daha sağlıklı bir yaşam için önleyici hizmetlerle, sağlığın korunması ve farkındalık eğitimlerini yaygınlaştıracağız."

Plan kapsamında kadın işverenlerin ve kendi işinin sahibi olan kadın girişimciler ile bilgi, iletişim sektöründe çalışan kadınların sayısını da arttıracaklarını belirten Yıldırım, "Kayıt dışı istihdamda da kadınlar başta olmak üzere azaltılması için kapsamlı bir mücadele vereceğiz. Yetki, karar alma mekanizmalarında kadın temsili şüphesiz bu dönemde daha da artacak." dedi.

- "Avrupa Birliği üyelerinin oluşturduğu istihdamın üzerine çıktık"

Yıldırım, istihdamda kadın oranlarının daha da arttırılacağını ifade ederek, bu konuda getirilen imtiyaz ve avantajların gelecek yıllarda da devam edeceğini vurguladı.

Başbakan Yıldırım, "Son 10 yılda kadın istihdam artışında bütün Avrupa Birliği üyelerinin oluşturduğu istihdamın üzerine çıktık. Hem sayı olarak hem oran olarak onları geride bıraktık. Bütün bunları yeterli görmüyoruz. Özellikle de özel sektörün sahip olduğu rolü daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Medyada kadın temsili, kadın konusuna duyarlılığı daha da yaygınlaştırıcı hem uygulamalar hem de düzenlemeleri devam ettireceğiz." dedi.

- Kars'ın Boğatepe köyünde kurulan dernek

Bu sabah Kars'ın Boğatepe köyünden bir grup misafiri ağırladığına değinen Yıldırım, şunları aktardı:

"Bu köy 93 harbinde Ruslar tarafından işgal edilmiş. 1918'de Rusların işgali sona erince orada yerleşen insanlar var. Bunların özelliği, bu köyde müthiş bir çalışma var. Bu çalışmayı da kurdukları bir dernekle yapıyorlar. Derneğin başkanı da Zümran Ömür diye bir Hanımefendi. Yaptıkları iş, dernekte 45 kadın, 15 erkek üye var, köyde graviyer peyniri üretiyorlar. Köydeki kadınlar Fransızca öğreniyor ve köye her yıl on binlerce yabancı turist geliyor. Göç yapan köy, tersine göç almaya başlamış."

Başbakan Yıldırım, köyde bulunan 650 tür endemik bitki ile koruyucu tıp alanında da ürünler üretildiğini de belirterek, "Hakikaten bu sabah Semiha Hanım ile birlikte dinlediğimizde müthiş etkilendik, heyecanlandık. Kars'ın bir köyünde kadınların bu kadar geniş ufuklu ve köylerini bütün dünyaya yaptıkları paylaşımlar bir milyon kişi tarafından izlenmiş, BBC program yapmış." diye konuştu.

Anadolu'nun birçok yerinde kadınların böyle girişimlerine, başarılarına şahit olduklarını vurgulayan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha fazla kadın girişimcimizi bu alanda görmeyi arzu ediyoruz. Müthiş bir moral var kendilerinde. Hükümetimiz de yaptıklarından fevkalade memnunlar. 'Köyden gidip, şehre yerleşmeyi düşünmüyor musunuz?' dedik, 'Biz şehre gitmeyiz' dediler. Çünkü inorganik hiçbir şey yok bu köyde, her şey organik. 'Hiçbir şeyin kimyasallaşmasına, bozulmasına izin vermedik' diyorlar. Bu bilinç çok önemli. Türkiye'nin geleceği için umut verici bir gelişme."

- "Bizim için bir gün değil her gün kadınlar günüdür"

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, geleceğe emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizerek, şunları ifade etti:

"Bugüne kadar nasıl sorunların üstesinden gelmeyi başardıysak bundan sonra da kadınıyla, erkeğiyle... Kadın arkada, erkek önde değil, kadın önde, erkek arkada değil, yan yana, omuz omuza vererek bütün meselelerin üstesinden geleceğimize inanıyorum. En zor şartlarda dahi insani değerlerimizi korumaya devam edeceğiz. Bütün bunları başarmak için kadınlarımızın zengin fikirlerine, renkli düşüncelerine ihtiyacımız var.

Kıymetli hanımefendiler, sizler bizim baş tacımızsınız. Bizim için bir gün değil her gün kadınlar günüdür. Hiç şüpheniz olmasın. Bu ülkenin bütün insanları için özellikle de siz kadınlarımız, çocuklarımız için geleceğin daha güzel olması için çalışıyoruz. Yarınlarımız bugünlerimizden çok daha iyi olacak."

Konuşmasının sonunda bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, ninelerin, anaların da ellerinden öptüğünü belirten Yıldırım, "Unutmayalım, Sayın Cumhurbaşkanım, cumhurbaşkanı da başbakan da bakan da olsanız size bir bakan olduğunu unutmayalım." dedi.

(Bitti)