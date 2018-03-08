ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başarımızın en önemli kriterlerinden biri kadınlarımızın istihdamdaki yeridir. İş gücüne katılımlarını ve istihdamdaki yerlerini yaklaşık 9 puan artırdığımız kadınlarımız, bugün hayatın her alanında geçmişle mukayese edilemeyecek bir yere sahiptir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı'nda yaptığı konuşmasına, tüm katılımcıları selamlayarak başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçenlere de teşekkürlerini sundu.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden ve tüm kadınları selamlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Myanmar'da, Türkistan'da, Filistin'de, dünyanın dört bir köşesinde mağdur, mazlum, muhtaç duruma düşmüş tüm kadınlarımıza Rabb’imden sabır ve ihsan niyaz ediyorum. Anneleri, babaları, eşleri, çocukları, yakınları gözleri önünde katledilen, ölümden beter muamelelere maruz bırakılan, istismar edilen tüm kadınların acılarını yürekten paylaşıyoruz. Tek bir mazlumun ahının dahi arşı titretmeye yeteceğine inanan insanlar olarak bu durum karşısında sessiz, tepkisiz kalmamız düşünülemez. Nitekim ülkemize sığınan ve çoğunluğu kadınlardan, çocuklardan, yaşlılardan oluşan 4 milyon mazluma, 7 yıldır kendi kardeşlerimizden ayrı tutmayacak şekilde sahip çıkıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya çapında yürüttükleri insani yardım çalışmalarında öncelikle hedeflerinin hep kadınlar olduğunun altını çizerek, "Ülkemizde de sırf kendi zihninin vehmi olan üstünlük duygusu sebebiyle kadınlara kötü muamele eden, hatta canına kıyan anlayışlara karşı mücadelemizi de kesintisiz devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

Son 15 yılda aile hayatında, iş dünyasında, eğitim, öğretim, sağlık ve diğer tüm alanlarda kadınların statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek için çok önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Anayasamızdaki, kanunlarımızdaki ve diğer mevzuatımızdaki eksiklikleri tamamladık, varsa yanlışları düzelttik. Bitti mi? Hayır, çünkü bütün bu yasalar sürekli güncellenmesi gereken yasalardır. Hayat dinamiktir, gelişiyor, bu gelişmeler karşısında 'zaten yapmıştık' diyemezsiniz, güncellemeye mecbursunuz ve güncellemek suretiyle de yaşamı yeniden tanzim etmiş olursunuz. Tüm konuyla ilgili uluslararası sözleşmelere ilk taraf olan ülkeler arasında biz olduk, Türkiye oldu. Başarımızın en önemli kriterlerinden biri kadınlarımızın istihdamdaki yeridir. İş gücüne katılımlarını ve istihdamdaki yerlerini yaklaşık 9 puan artırdığımız kadınlarımız bugün hayatın her alanında geçmişle mukayese edilemeyecek bir yere sahiptir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem kendi işini kuran hem de iş gücüne katılan kadınlara çok önemli destekler verdiklerini, doğum izninden çocuk bakım hizmetlerine kadar her alanda kadınların aile hayatından da taviz vermeden çalışmalarına devam edebilmelerini sağlayacak düzenlemeler yaptıklarını bildirdi.

Eğitim-öğretimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için kız çocuklarının okula gönderilmesini teşvik edecek pek çok tedbiri hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, başbakanlığının ilk döneminde eşi Emine Erdoğan ile Şanlıurfa'dan "Haydi Kızlar Okula" kampanyasını başlatmak suretiyle okula gönderilmeyen kızların önünü açtıklarına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sayede ilk, orta ve lise düzeyinde erkek kız çocuklarının okullaşma oranının eşitlendiğine işaret ederek, üniversite düzeyinde ise kızların yüzde 44 ile yüzde 40 olan erkeklerin önüne geçtiğini söyledi.

Kadınların karar alma mekanizmalarına ve siyasete katılımında da tarihi ilerlemeler kaydettiklerine dikkati çeken Erdoğan, 2002'de parlamentoda 24 olan kadın milletvekili sayısının 2015 seçimlerinde 81'e yükseldiğini, aynı şekilde belediye başkanı ve belediye meclis üyesi sayısında da geçmişe göre ciddi ilerlemeler sağlandığını bildirdi.

Akademisyenler içinde kadınların oranının yüzde 44, yargı mensupları içinde yüzde 31, üst düzey bürokraside ise yüzde 12'yi bulduğunu belirten Erdoğan, bunların yanında daha pek çok alanda pek çok düzenlemeyi de hayata geçirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede attıkları adımları geleceğe taşımak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2018-2023 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlandığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde ilk defa böylesine kapsamlı ve bütüncül bir strateji belgesi ortaya çıkmıştır. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını daha da güçlendirmek için gereken tüm planlar, programlar bu belgede yer alıyor. Belgenin amaçlarından biri de bu konuda çalışan tüm kurumların, kuruluşların ve tarafların işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamaktır. Böylece bu belge ile kadınların güçlendirilmesi konusunda yapılan ve yapılacak olan tüm çalışmaların dayandığı bir politika rehberi ortaya konmuştur. Asıl olan budur, yani bir yol haritanız ortaya çıkıyor ve siz de bu yol haritanıza göre bundan sonra bu düzeni kuracaksınız."

"Ettekraru ahsen velevkane yüz seksen" şeklindeki atasözünü hatırlatan Erdoğan, "Yani yüz seksen kere de tekrar etsen tekrarda fayda vardır. Bu beş temel politika alanında yürütülecek faaliyetlerin kılavuzu niteliğindedir. Eğitim, sağlık, ekonomi, karar alma mekanizmalarına katılım ve medya başlıkları altındaki amaçlar, hedefler faaliyetlerin yer aldığı bu belgeyi gerçekten ben de çok ama çok önemli görüyorum." diye konuştu.

(Sürecek)