Dünya İnsan Hakları Günü
KAYSERİ (AA) - Kayseri Barosu İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zahide Deniz, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.Deniz, mesajında, "Dünya İnsan Hakları Günü"nün...
KAYSERİ (AA) - Kayseri Barosu İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zahide Deniz, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Deniz, mesajında, "Dünya İnsan Hakları Günü"nün tüm insanlar için güzel ve aydınlık yarınlar getirmesini temenni etti.
Ülkenin, insan hakkı ihlallerinin hiç yaşanmadığı daha uygar ve gelişmiş bir toplum haline gelmesi için insana, insan olduğu için saygı duyulması, insan haklarının korunması, TBMM tarafından insan haklarına dair evrensel kuralların, iç hukuktaki uygulamaların güçlendirilmesi ve insan haklarına yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasını isteyen Deniz, şunları kaydetti:
Deniz, Kayseri, Türkiye ve tüm insanların "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü"nü, Baro Yönetim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu adına kutladığını belirtti.
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