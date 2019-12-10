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Dünya İnsan Hakları Günü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Barosu İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zahide Deniz, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.Deniz, mesajında, "Dünya İnsan Hakları Günü"nün...

Genel 10.12.2019, 14:24
Dünya İnsan Hakları Günü
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Barosu İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zahide Deniz, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Deniz, mesajında, "Dünya İnsan Hakları Günü"nün tüm insanlar için güzel ve aydınlık yarınlar getirmesini temenni etti.

Ülkenin, insan hakkı ihlallerinin hiç yaşanmadığı daha uygar ve gelişmiş bir toplum haline gelmesi için insana, insan olduğu için saygı duyulması, insan haklarının korunması, TBMM tarafından insan haklarına dair evrensel kuralların, iç hukuktaki uygulamaların güçlendirilmesi ve insan haklarına yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasını isteyen Deniz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyada tüm insanların daha iyi koşullarda yaşaması ve hak ihlallerine maruz kalmaması için toplumsal farkındalığı artırmak, sahip olduğumuz hakların kağıt üzerinde kalmasını engelleyip, uygulanmasını sağlamak adına çalışma yapma zorunluluğu her geçen gün daha da artmaktadır. Bu sebeple Kayseri Barosu olarak baroların amaçları, kanuni ve fiili görevlerine istinaden; insan haklarına, demokrasiye, adalet bilincine ve savunmaya dair farkındalık yaratmak gayesiyle hazırlanarak şehrimizin önemli noktalarına asılan afişlerle Kayseri halkına ve kamuoyuna ulaşıp, insan hakkı ihlallerini önlenmek ve farkındalık yaratmak adına çalışmalar yapmaktayız."

Deniz, Kayseri, Türkiye ve tüm insanların "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü"nü, Baro Yönetim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu adına kutladığını belirtti.



#10 Aralık İnsan Hakları Günü #Kayseri Barosu
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