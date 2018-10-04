KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü işbirliğinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen, "Hayatı paylaşmalıyız" konulu fotoğraf yarışması için son başvuru tarihinin 5 Ekim olduğu bildirildi.

Beyşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yarışmaya katılacakların fotoğraflarını Beyşehir Fotoğraf Kulübü’nün facebook sayfasında son başvuru gününe kadar paylaşması gerektiği belirtildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvan-insan ilişkilerine dikkat çekmek amacıyla internet ortamında düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasına, dünyamızı paylaştığımız hayvanları konu etmek istedik. Böylece bugünün de önemine vurgu yaptığımızı düşünüyoruz. Yarışmacılarımız, katılacakları fotoğrafları 5 Ekim 2018 günü saat 23.00’e kadar ilgili ortamda paylaşabilecektir. Ardından seçici kurulumuz değerlendirmesini yapacak ve 10 Ekim 2018 tarihinde ise yarışma sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yarışmayla ilgili Beyşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Derneği’nden ayrıntılı bilgi alınabilecektir."

