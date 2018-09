Dünya Göçebe Oyunları'nda heyecan sürüyor

ÇOLPON-ATA (AA) - Kırgızistan'ın kuzeyindeki Çolpon-Ata'da 2 Eylül'de başlayan ve Anadolu Ajansı (AA) ile TRT'nin medya ortağı olduğu Dünya Göçebe Oyunları'nın 3. gününde 66 ülkeden 122 sporcunun katılımıyla ok atma ve at üzerinde ok atma müsabakaları yapıldı.

Kırçın yaylasındaki Müsabakalara Türkiye'den 11 sporcu katıldı.

At üstünde ok atan sporcular, geleneksel savaş kıyafetleriyle büyük ilgi gördü.

"İlk kez böyle büyük bir organizasyona katılıyorum"

Oyunlara Türkiye'den katılan atlı okçu Alp Kayserili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk kez böyle büyük bir organizasyona katılıyorum." dedi.

Geleneksel oyunların geliştirilmesi ve yaygınlaştırmasının öneminin altını çizen Kayserili, "Bu oyunların bizim için ayrı bir önemi var. Burası bizim ata yurdumuzdur. Burada kendimizi hiç yabancı hissetmiyoruz. Dili yarı yarıya anlıyoruz. Adetlerimiz zaten bizim gibi." diye konuştu.

At üstünde ok atmayla 8 yıldır uğraştığını anlatan Kayserili, "Kendimize böyle bir misyon biçtik. Bu anlamda gençleri yetiştiriyoruz. Gençlerimizi yetiştirerek yarışmalara götürüyoruz. Bu oyunlar sayesinde gençlere geleneklerimizi öğreteceğiz. Gençler de öz benliklerini ve öz kültürlerini öğrenecekler. Geleceğe daha güzel adım atacaklar." ifadelerini kullandı.

Kayserili, yarışmaya Selçuklu Türkmen kıyafeti ile çıktığını belirterek, "Başımızdaki borklerimiz, kıyafetlerimiz... Hepsi Selçuklu dönemine aittir." dedi.

"Oyunların birçoğu bizde de var"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Doç. Dr. Murat Yüksel de geleneksel oyunların birçoğunun Türkiye'de de olduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak ata bindiğini ve son iki yıldır da atlı okçukla uğraştığını anlatan Yüksel, Kırçın yaylasındaki yarışmaya Selçuklu dönemine ait kıyafetle çıktığını söyledi.

Yüksel, Türkiye'nin 2020'de Dünya Göçebe Oyunlarına ev sahipliği yapacağını anımsattı.

Kayseri'den oyunlara katılan 18 yaşındaki Canset Genel ise "Burada çok büyük bir organizasyon var. Etrafımızda dağlar var. Çok güzel atmosferin içerisindeyiz. Birçok oba var. Birçok ülkeden gelen turistler ve yarışmacılar var." dedi.

Genel, 12 yaşında at binmeye başladığını sonra ok atmaya öğrendiğini daha sonra da bunları birleştirdiğini aktardı.

Yarışma kurallarını anımsatan Genel, "Yarışma gereği tirkeş takma zorunluğu var. Oklar elde olmayacak. Arkadan çekip takacağız. 120 metrede üç tane hedef var. Birincisi ileriye doğru, ikincisi yan sol tarafta. Diğeri de geriye doğru hedeftir. Parkuru 15 saniyede tamamlamak zorundayız. Yoksa eksi puan yazılır. Bir hedefe atamazsan eksi bir puan, ikisine atamasanız eksi iki puan silinir. Böyle bir puanlama sistemi var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un himayesindeki oyunların ana sponsorluğunu Türk Hava Yolları (THY), Kırgızistan GSM şirketi MEGAKOM ve Kanadalı madencilik şirketi Centerra Gold üstleniyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) da organizasyona destek veriyor.

Çolpon-Ata şehrinde dört farklı mekanda süren etkinlikte mangala, kemik fırlatma, ok atışı, kartal ve şahinle avcılık, mas ve bilek güreşi gibi 37 spor dalında yarışmalar düzenleniyor.

Muhabir: Nezir Aliyev