Dünya Gıda Programı Yemen'e yardımı artırıyor

RIMBO (AA) - Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), 2 ay içinde Yemen'de 4 milyon kişiye daha ulaşmak için gıda yardımını artırmayı planladığını duyurdu.



WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, Yemen'deki iç savaşı sonlandırmak amacıyla BM öncülüğündeki istişare toplantılarının başladığı İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıktaki Rimbo kasabasında yaptığı açıklamada, erişimin sağlanabilmesi halinde, Yemen'de yardım ulaştırılan sivillerin sayısında yüzde 50'den fazla artışa gidilerek açlık çeken 4 milyon kişiye daha gıda dağıtılmasının planlandığını belirtti.

Hedef nüfusun, yetersiz beslenmeyi önlemek için özel desteğe ihtiyaç duyan yaklaşık 3 milyon kadın ve çocuktan oluştuğunu ifade eden Verhoosel, yardımın iletilmesinin "gıda ve diğer hayati kaynaklar için güvenli, acil ve engelsiz erişim" gerektireceğini vurguladı.

Sözcü Verhoosel, 9 Kasım'da, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Yemen'de halihazırda 7 ila 8 milyon sivile insani yardım ulaştırdıklarını bildirmişti.



Ülkede kitlesel açlığı önlemek için her ay 14 milyon Yemenliye ulaşmayı hedefleyen plan hazırlığı içinde olduklarını aktaran Verhoosel, "Ancak, açık olalım, bu bir günde yapılacak bir iş değil. Yemen içinde ve dışında herkesin desteğine ihtiyacımız olacak." diye konuşmuştu.

Verhoosel, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada da Yemen'de 18 milyon kişinin günlük yiyeceğini nereden elde edeceğini bilemediğini ve bunlardan 8 milyondan fazla kişinin ise tam bir açlık uçurumunun kenarında olduğunu söylemişti. Kısa bir süre sonra 3,5 milyon kişinin gıda bulamama sıkıntısına düşme ihtimalinin olduğuna dikkati çeken Verhoosel, 12 milyonluk bir nüfusun açlık tehlikesi içinde olduğunu belirtmişti.



Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, İsveç'teki Yemen barış müzakerelerinden umutlu olduğunu belirterek "Umarım ilerleme kaydedilir. (Meşru hükümet ve Husilerin) Bir araya gelmeleri gerçeği bile muazzam bir işaret. Gerçekten iyimserim." ifadesini kullanmıştı.

Beasley, ülkede 8 ila 12 milyon kişinin ileri derecede açlığın eşiğinde olduğuna dikkati çekerek 29 milyonluk Yemen'de 18-19 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığına vurgu yapmıştı.



