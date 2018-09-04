Dünya gençliği Kahramankazan'da buluşacak

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından 6-9 Eylül'de Uluslararası Gençlik Çalıştayı düzenlenecek.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin öncülüğünde gerçekleştirilecek çalıştay, Gençlik ve Spor BakanlığıTürkiye Belediyeler Birliği, Türk Kızılayı ve Başkent Üniversitesi tarafından da destekleniyor.

Çalıştayda, gönüllülük ve sivil topluma katılım, katılımcı demokrasi, gençlik faaliyetlerine mültecilerin entegrasyonu, gençler arasında ayrımcılık ve aşırılık başlıkları gibi konular masaya yatırılacak. Çalıştayda ayrıca, Türk milletinin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadele de gençlere anlatılacak. Çalıştayda, 15 Temmuz gazileri, sporcular ve akademisyenler de gençlerle buluşacak.

Çalıştaya İspanya, Hollanda, Kosova, Polonya, Arnavutluk, Azerbaycan, Kazakistan, Sudan, İran, Fildişi Sahilleri, Hindistan, Filipinler, Somali, Gana, Makedonya, Pakistan ve Tunus’un da aralarında bulunduğu 30’a yakın ülkeden gençler katılacak.

Çalıştayın açılışı 6 Eylül Cuma günü saat 10.00’da Başkent Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, uluslararası arenada önemli bir yer tutacak çalıştaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, farklı coğrafyalardan gelecek gençleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını kaydetti.