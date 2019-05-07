"Dünya gençleri" Kayseri'de buluştu

KAYSERİ (AA) - Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı'nın desteğiyle 8 ülke ve kültürden toplam 28 genç ve gençlik çalışanının katılımıyla "Girişimcilik becerilerini geliştirerek genç işsizliğin önündeki engelleri azaltmak" konulu Erasmus projesi Kayseri'de gerçekleştirildi.

Heyet, proje kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi de ziyaret etti.

Dokuz gün süren proje eğitimi Kayseri ve Kapadokya turu ile son buldu.

Avrupa Vatandaşlığı ve Kimliği Derneği, Başkanı Mustafa Yıldız, farklı ülkeden projeye katılan gençler ve gençlik çalışanlarının, bir kültür çeşitliliği oluşturarak, farklı kültürleri daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek, "Özellikle küresel anlamda yaşanan ekonomik krizler, sosyalleşmeyi engellediği gibi gençlerin hayata aktif katılımlarını kısıtlamaktadır. Projemize sosyo-kültürel ekonomik ve coğrafik nedenlerden dolayı imkanları kısıtlı olan gençleri dahil ederek gençlere Erasmus+ programları ile gençlik hareketliliğine katkı sağlamıştır." ifadelerini kullandı.