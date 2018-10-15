ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce, "Dünya El Yıkama Günü" dolayısıyla başkentte bir alışveriş merkezinde, doğru yöntemle el yıkama uygulamalı gösterildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen etkinlikte, el hijyeninin önemine dikkat çekilerek, doğru el yıkama yöntemi 11 adımda anlatıldı.

Alanda kurulan stanttaki görevliler tarafından vatandaşlara, ellerin doğru yöntemle yıkanmadığında mikropların barınmaya devam edeceği hijyen kontrol kitleriyle uygulamalı gösterildi.

Halk Sağlığı Uzmanı Sertaç Çankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çağdaş tıp anlayışında hastalıkların önüne geçmenin ve bireyi hastalıklardan korumanın önem kazandığını, el yıkama alışkanlığının kişileri birçok hastalıktan koruması bakımından önem taşıdığını vurguladı.

Ellerin çevreyle teması sağlayan organların başında geldiğine işaret eden Çankaya, "Ellerimiz gün içinde birçok kez fiziksel ve mikrobiyolojik olarak kirlenmekte. Dolayısıyla ellerimizi su ve sabunla doğru teknikleri uygulayarak yıkadığımızda kendimizi birçok mikrop ve hastalıktan korumuş olacağız." dedi.

Katılımcılardan Gaye Özmen, etkinlikte, ellerini doğru şekilde yıkamadığını gördüğünü, bu nedenle etkinliği yararlığı bulduğunu söyledi.

Etkinlikte, katılımcılara el hijyeni konusunda video ve görseller izletildi, broşürler dağıtıldı.