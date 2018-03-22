KONYA (AA) - Beyşehir’de bir rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören down sendromlu Beyşehir Belediyesinin sosyal tesislerinde servis yaptı.

İnci Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ayşe Çetin, yaptığı açıklamada, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Beyşehir Belediyesi’ne kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Çetin, şunları kaydetti:

"Son derece mutlu olduk. Burada olmaktan öğrencilerimiz de son derece mutlular. Öğrencilerimiz burada çay servislerini yaptı. Hesap ödemede, müşterilerimize yardımcı oldu. Masaların düzeni ile ilgili olarak da yardımcı oldu. Down grubu, çalışma olarak keyifli bir grup. Dolayısıyla iş gösterildiğinde ve öğretildiğinde pek çok şeyi tek başlarına da başarabilirler. Burada aslında bunu göstermek istedik. Beyşehir’deki tüm esnaflarımıza bir şey söylemek istiyorum. Çocuklarımızın çalışabildiği yerler neden Beyşehir’imizde de olmasın."

Burada polislerle de bir araya gelen çocuklar İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç ve polis amirleriyle bir süre sohbet etti.

