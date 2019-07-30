KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Dünya Dostluk Günü etkinlikleri kapsamında Genç Kızılay İl Başkanlığı tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe katılan çocuklar ve yetişkinler, ellerini boyayıp beyaz pankarta iz çıkararak birbirleriyle tokalaştı.



Genç Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Şerife Kabak, AA muhabirine, insanların Dostluk Gününün tarihini bilmediğini, kendilerinin de etkinliklerle farkındalık oluşturduklarını söyledi.

Kabak, etkinliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Güney Amerika'da iki arkadaşın akşam yemeği yerken bugünü dostluk günü olarak kayıt edelim demesiyle ilk kez böyle bir günün temeli atılmış. Ülkeler arası eşitliği sağlamak, insanları cesaretlendirmek, karşılıklı iletişimi kuvvetlendirmek adına bizler de bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz ve karşılığını da alıyoruz. İnsanlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz." dedi.

Program, etkinliğe katılanların birbirlerine sarılmasının ardından sona erdi.