Dünya derecesi alan sporculara karşılama

ANKARA (AA) - Rusya'da düzenlenen Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda dereceye giren Kızılcahamam Belediyesinin güreş takımı sporcuları İsmail Hakkı Bostancı ve Mahir Can Yurt, ilçede coşkuyla karşılandı.

Şampiyonada büyükler kategorisinde 2. olan İsmail Hakkı Bostancı ve gençler kategorisinde 3. olan Mahir Can Yurt için, Kargasekmez mevkisinde karşılama töreni düzenlendi.

Konvoyla şehir turu yapılmasının ardından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurban kesildi.

Daha sonra Bostancı ve Yurt'a Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız tarafından çiçek verildi.

Güney, törende yaptığı konuşmada, sporcularla gurur duyduklarını belirterek, "Ülkemizin adını dünyaya duyurmalarından dolayı kendilerini tebrik eder başarılarının devamını diliyorum." dedi.

