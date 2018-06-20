ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü "Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü" dolayısıyla vatandaşlara 2 bin fidan dağıttı.

17 Haziran'ın Ramazan Bayramı'na rastlaması dolayısıyla ertelenen etkinlik kapsamında bir alışveriş merkezinin önünde halka fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Orman Fidanlık Müdürlüğü çalışanları tarafından yetiştirilen 2 bin ceviz ve ıhlamur fidanı vatandaşlara bedelsiz verildi.

Etkinliğe Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran, Orman İşletme Müdürü Akın Akman ve alışveriş merkezi yönetimi katıldı.

Orman Bölge Müdürü Recep Temel, bu seneki temanın "Toprağa Yatırım Geleceğe Yatırım" olarak belirlendiğine işaret ederek, "Bilindiği gibi, çölleşme toprağın verimliliğini düşürüyor, bitki örtüsünün bozulmasına yol açıyor. Bu da kıtlığa, göçlere neden oluyor. Biz de yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları ile erozyonun ve çölleşmenin önüne geçmeye çalışıyoruz. 1970'li yıllarda ülkemizde yılda 500 milyon ton toprak erozyonla taşınırken, şimdi bu rakam 154 milyon tona geriledi. Bu bilgiyi de sevindirici bir haber olarak paylaşmak isterim." dedi.

