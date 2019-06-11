ÇANKIRI (AA) - Çankırı Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Alim Çaycı, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Çaycı, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa gereğince yaş, cinsiyet ve gücüne uygun olmayan işlerde kimsenin çalıştırılamayacağını belirtti.

Türkiye'de kanunlarla çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine uygun şekilde çalışılabileceği işlerin belirlendiğini aktaran Çaycı, "14 yaşını tamamlamış ve zorunlu ilköğretimi bitirmiş çocuklar sadece hafif işlerde çalıştırılabilmekte. 14 yaş altı çocuklarımızın ise ancak izin alınması şartıyla sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışmasına izin verilmiştir. Ağır ve tehlikeli işlerde, yer altı ve su altı işlerinde, gece mesailerinde, aile işleri dışındaki tarım faaliyetlerinde çalışmak için ise 18 yaşını tamamlamış olma şartı bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Belirtilen şartlara uygun olmayan şekilde çalıştırılan çocukların ailelerine kolluk kuvvetlerince tebligat yapıldığını anlatan Çaycı, şunları kaydetti:

"İş Kanunu'nda yer alan çocuk çalıştırma yasağına uymayan işverenler hakkında adli, idari işlem başlatılmakta ve idari para cezası uygulanmaktadır. Geleceğin yetişkinleri, umudumuz olan çocuklarımızın kanuna aykırı şartlarda çalıştırılması, eğitim haklarının ellerinden alınması sadece bir çocuğumuzun değil, tüm ülkenin geleceğini karanlığa sürükleyecek bir eylemdir. Bu yüzden hiçbir çocuğumuzun karanlıkta bırakılması göz ardı edilemez. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı da aynı duyarlılıkla iş birliğine davet ediyoruz."



