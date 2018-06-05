SİVAS (AA) - Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Dünya Çevre Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkanı Sami Aydın, kurum müdürleri, çocuklar ve vatandaşlar, İnönü Bulvarı üzerinden Atatürk Kültür Merkezine "Temiz Dünya, Temiz Çevre" sloganı eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşte plastik tabak ve bardaktan yapılmış kıyafeti giyen çocuklar büyük ilgi gördü.

Yürüyüşün ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın, çevre temizliğine gerekli hassasiyetin gösterilmediğini çok ihmal edilen bir konu olduğunu söyledi.

Bu kapsamda çözüm üreten bir yapıya kavuşulması gerektiğini vurgulayan Aydın, "Çevresel konularda yapmış olduğumuz ihmaller en çok bizim sağlığımızı tehdit ediyor. Maalesef bu tehdidin büyüklüğünün farkında değiliz. Çocukları soldurmamak için çevre konusunda hassasiyet, hassasiyetimizi artırmamıza ihtiyaç var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri halk oyunları, Süleyman Sami Kepenek İlkokulu öğrencileri çevre temalı tiyatro gösterisi sundu.

Vali Zübeyir Kemelek İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen "Her atık çöp değildir" defilesi de izleyicilerden büyük alkış aldı.