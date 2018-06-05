KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, Dünya Çevre Günü kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü heyetini makamında kabul etti.

Vali Meral, Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında il genelinde yapılacak etkinlikler hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu’ndan bilgiler aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Meral, çevre kirliliğinin dünyayı tehdit ettiği bir dönemde, gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre bırakabilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü belirtti.

Çevrenin geçmiş kuşaklardan kalan bir miras değil, gelecek kuşaklara emanet olduğunu ifade eden Meral, "Gelecek kuşaklara daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakacağımız inancıyla Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, bütün vatandaşlarımıza güzel, temiz bir çevrede, mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum." dedi.

Ziyaret, Vali Meral’e çiçek takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.