ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Hacı Feride Koruyucu İlköğretim Okulu işbirliğiyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ambalaj atıklarından hazırladıkları defileyi sundu, resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, okulda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, kent ve sanayinin iç içe, birbirinden haberdar bir şekilde ilerleyeceğini ifade etti.

Bu noktada 75. Yıl Mahallesi'ni, Sultandere’yi pilot bölge olarak belirlediklerini dile getiren Kesikbaş, "Öncelikle buradaki okullarımızda ne kadar etkinlik varsa birlikte olacağız. Bugün çevre günü ile başladık. Yarın başka bir etkinlikte çocuklarımız ve gençlerimizle buluşacağız. Bu etkinliklerin dışında okullarımızda farklı faaliyetlerle buradaki evlatlarımızın zihinsel gelişimine katkı sağlamamız, üç boyutlu görme yeteneklerini artırmamız gerek. Böylece onları sanayiye hazırlayabiliriz. Çünkü nitelikli bir sanayiden başka çıkış yolumuz yok." diye konuştu.

Kesikbaş, çevre konusunda bilincin giderek artığını da belirterek, "Sanayicilerimiz üretim yaparken çevreyi korumak için azami dikkati gösteriyor. Yeni teknolojiler yerleştikçe bu bilinç daha da artacak." dedi.

ESO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli de çocuklara çağrıda bulunarak, "Anne ve babanızı ambalaj atıklarını ayırmaları için zorlayın ve onlara bunun önemini anlatın. Unutmayın ki, cam şişe 4 bin yılda, plastikler ise bin yılda yok oluyor. Ama bunları topladığınızda faydalı ürünler olarak tekrar size kazandırılıyor." diye konuştu.



Hacı Feride Koruyucu İlköğretim Okulu Müdürü Süleyman Cin ise yaşanabilir çevre ve şehirler için birlikte çalışmak zorunda gerektiğinin altını çizdi.



Konuşmaların ardından ilköğretim öğrencileri tarafından çevre konulu çeşitli gösteriler ve ambalaj atıklarından hazırladıkları defile gerçekleştirildi.

Okulda çevre konulu düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri de ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş tarafından verildi.