Dünya birincisi öğrencilerden Vali Şimşek'e ziyaret

NİĞDE (AA) - İşçiler için geliştirdikleri "BaretCare" projeleriyle Finlandiya'da düzenlenen yarışmada dünya birincisi olan Niğde Akşemsettin Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi öğrencileri, Vali Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti.

Şimşek, Finlandiya Eğitim Bakanlığı ve Helsinki Üniversitesi iş birliğiyle Finlandiya'da düzenlenen uluslararası proje yarışması Luma StarT'ta, "İşçiler İçin Modüler Akıllı Baret ve Takip Sistemi BaretCare" projeleriyle dünya birincisi olan öğrencileri kabul etti.

Vali Şimşek, İl Milli Eğitimi Müdürü Halil İbrahim Yaşar, proje sorumlusu Süleyman Gezici'nin de hazır bulunduğu ziyarette öğrencilere altın hediye etti.

Öğrencilerin uluslararası bir yarışmada hem Niğde'yi hem de Türkiye'yi gururlandırdığını belirten Şimşek, "Bu derece, ülkemiz ve Niğde'miz için çok önemlidir. Ben bu anlamda başta öğrencilerimizi, onları bu yarışmaya hazırlayan öğretmenlerini ve milli eğitim yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının bundan sonra da devamını bekliyorum." dedi.

Öğrenciler, projeyle ilgili Vali Şimşek'e bilgi verdi.

Daha çok maden işçileri için tasarlanan projeyle işçilerin, ısı-nem, gaz sensörlü ve GSM/GPS modülü takip edilebilen akıllı baret sayesinde bulundukları ortamda anormal oranda sıcaklık, nem ve zehirli gaz olması durumunda o ortamdan ayrılmaları hedefleniyor. GPS özelliğiyle işçinin coğrafi konumunun da tespiti amaçlanıyor.

