Dünya Beyaz Baston Günü etkinliği düzenlendi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Engelliler Birimi (CENGEL) tarafından "15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan görme engelli tarih öğretmeni Selman Devecioğlu, beyaz bastonun ne zaman keşfedildiği ve beyaz baston isminin nasıl verildiğini anlattı.

Görme engelli öğretmen Hayri Yılmaz ise yayaların ve sürücülerin görme engellilerle karşılaştığında neler yapması gerektiğine değindi.

Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Kulübü Başkanı Ahmet Türk de "Beyaz baston engellilerin bağımsızlaşmasının ve kendilerine güvenmesinin sembolüdür." ifadesini kullandı.

Programa CENGEL Koordinatörü ve Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Vehbi Ünal, öğretim elemanları ile çok sayıda öğrenci katıldı.