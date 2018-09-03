Dünya başkentleri Ankara'da buluşuyor

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 4-6 Eylülde düzenlenecek "Dayanışma ve Refah: Dünya İdari Başkentler Birliği" temalı Dünya İdari Kentler Birliği Genel Toplantısı"na ilk kez ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentlerin kalkınması ve kent sorunlarına ortak çözümler üretilmesi amacıyla bir araya gelen Dünya İdari Kentler Birliği'nin ilk genel kurulu 4-6 Eylül'de Ankara'da toplanacak.

Almanya ve Katar'ın aralarında bulunduğu 16 ülkeden belediye başkanı, bürokrat ve akademisyenlerinin katılacağı toplantının ana gündem maddesi "kentsel dönüşüm ve kalkınma" olacak.

Toplantının açılış töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de konuşma yapacak.

Dünya başkentlerinin birliğe entegre edilmesi ve birliğin dünyaca tanınan bir platform olabilmesi amacıyla bir araya gelecek belediye başkanları, kent sorunlarını tartışarak, ortak çözüm ve stratejiler üretecek.

Toplantılarda Almanya ve Katar'ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kore, Brezilya, Pakistan, Malezya, Slovenya, Bosna Hersek, Mozambik, Kırgızistan, Nijer, Macaristan, Özbekistan ve Somali'den gelecek belediye başkanı, bürokrat ve akademisyenler yer alacak.

- Birliğin 2018-2020 dönem başkanı Ankara Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore'nin idari başkenti Sejong'da Türkiye, Güney Kore, Malezya, Pakistan ve Brezilya temsilcileriyle düzenlenen "Dünya İdari Başkentler Forumu"nda alınan ortak karara göre birliğin 2018-2020 dönem başkanlığı görevini üstlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna iki yıl boyunca birliğin başkanlığını yürütecek.



