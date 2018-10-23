Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına geniş yer ayırdı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama, birçok Arap haber kanalı tarafından canlı yayınlanırken, yazılı basına ait sosyal medya hesapları da konuşmada öne çıkan kısımları okuyucularına son dakika uyarısıyla ulaştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin önemli mesajlar verdiği konuşma Ortadoğu basının bugünkü en önemli gündem maddesi haline geldi.

Haberi yakından takip eden Arap televizyonları, Erdoğan'ın konuşmasında Kaşıkçı cinayetine ayırdığı kısmın tamamını canlı olarak yayınladı.

Suudi Arabistan tarafından finanse edilen ve Dubai'den Arapça yayın yapan El Arabiya televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını TRT Arapça üzerinden canlı yayınla izleyicilerine ulaştırdı.

El Arabiya'nın internet sitesindeki haberde, Erdoğan'ın "Suudi Arabistan'ın olayla ilgili şüphelileri gözaltına alması önemli" şeklindeki sözleri öne çıkarıldı.

Suudi Arabistan'da yayın yapan Ukaz gazetesi ise Erdoğan'ın konuşmasında Kaşıkçı cinayeti ile ilgisi olan şahısların sorgulanmasını istediğine işaret edildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetinin doğrulanması ve sorumluların tutuklanması konusunda önemli adımlar attı" başlığı ile haberi duyuran Ukaz, Erdoğan'n 18 tutuklunun Türkiye'de yargılanmasını talep ettiğini yazdı.

Suudi Arabistan'da yayın yapan Sabk gazetesi de Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda yardımlaşacağına inandığını ve Kral Selman ile bu şekilde anlaştıklarını söylediğini aktardı.

Mısır basınında "son dakika"

Mısır'daki Dustur gazetesi "son dakika" kodu ile verdiği haberde, "Erdoğan'ın 18 sanığın Türkiye'de yargılanması istediğini" başlığa taşıdı. Gazetenin haberinde "Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetinde cevap bekleyen çok fazla soru işaretinin oluştuğuna" işaret ettiği kaydedildi.

Mısır'ın Şuruk gazetesi de Erdoğan'ın konuşmasını yine "son dakika" koduyla ve "Erdoğan: Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığına dair elimizde deliller var." Başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Katar'ın başkenti Doha'dan yayın yapan Al Jazeera Arapça kanalının internet sayfasındaki haberde de Erdoğan'ın Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı cinayetinde en düşükten en üstte sorumluların tespit edilmesini ve İstanbul'da adalet karşısına çıkarılmasını talep ettiğine işaret edildi.

Erdoğan'ın konuşmasına geniş yer ayıran Irak resmi haber ajansı da "Türk lider, Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı" başlığını kullandı.

Haberde, Erdoğan’ın "Kaşıkçı olayının daha önceden tertiplendiği ve gerçeklerin ortaya çıkması için soruşturma sonuçlarının açıklanacağı" yönündeki ifadelerine yer verildi.

ABD'den Arapça yayın

Amerika'dan Arapça yayın yapan El-Hurra Televizyonu internet sitesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi: Erdoğan ayrıntıları açıklıyor" başlığı ile duyurdu.

Haberde, Kaşıkçı'nın cesedi konusunda Suudi yetkililerden açıklama yapmasını isteyen Erdoğan'ın "Ceset nerede?" şeklindeki ifadesine dikkat çekildi.

İran devlet televizyonundan simultane tercümeli yayın

İran devlet televizyonu, Erdoğan'ın konuşmasını canlı yayında simultane tercümeyle izleyicilerine aktardı.

İran resmi ajansı IRNA internet sitesinden Erdoğan'ın konuşmasını manşetten duyurarak "Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin faillerini Türkiye'de yargılamayı talep etti" başlığını attı.

Haberin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarıyla ortaya çıkarılması hususunda Türkiye'nin gerekli adımları atmaya devam edeceğini söylediği aktarıldı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kaşıkçı cinayetinin faillerini Türkiye'de yargılama talebini ön plana çıkararak, Erdoğan'ın cinayete ilişkin açıkladığı ayrıntıları abonelerine aktardı.

Mehr Haber Ajansı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ilk sayfasından "Cinayet planlıydı" şeklinde duyurdu. Ajans haberinde Erdoğan'ın Suudi gazetecinin öldürülme emrinin kim tarafından verildiğinin ortaya çıkarılması gerektiğine yönelik ifadelerine yer verdi.

İsrail basını

Tüm dünyada olduğu gibi İsrail basını da Erdoğan'ın Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin AK Parti grubunda yaptığı konuşmayı yakından izledi.

İsrail'in önde gelen gazeteleri, Erdoğan'ın konuşmasını internet sayfalarından aktarırken, sosyal medya hesaplarından konuşmada öne çıkan kısımları anlık olarak son dakika şeklinde okuyucularına ulaştırdı.

Times of Israel gazetesinin internet sayfasında "Erdoğan, Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi emrini kimin verdiği sorusunun cevabını istedi" başlığıyla verilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetine karışmış kim olursa olsun mevkisine bakılmaksızın cezalandırılması gerektiğini söylediği ifade edildi.

"Erdoğan Suudi Arabistan Kralı'ndan Kaşıkçı cinayetine karışan 18 kişiyi Türkiye'ye iade etmesini istedi" başlığıyla haberi okuyucularına duyuran Haaretz gazetesi, Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni bilgileri kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

Jerusalem Post gazetesi ise "Erdoğan, delillerin Kaşıkçı cinayetinin planlı olduğunu gösterdiğini söyledi" başlığını kullandığı haberinde, Cumhurbaşkanı'nın cinayete ilişkin tüm soruların cevabı bulununcaya kadar Türkiye'nin soruşturmayı tamamlamayacağını söylediğine vurgu yaptı.

Rus medyasında da geniş yer buldu

Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama, Rus basınında da detaylı şekilde yer aldı.

Rossiya 24 haber kanalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına "Ankara memnun değil" başlığıyla haber bültenlerinde yer verdi.

Haberde, Erdoğan’ın Suudilerin Kaşıkçı’yı planlı olarak öldürdüğüne yönelik ifadeleri öne çıkarıldı ve Ankara’nın bu durumdan rahatsız olduğu belirtildi.

Erdoğan’ın konuşması ve olayla ilgili detaylar İstanbul’dan yapılan canlı bağlantıyla seyircilere aktarıldı.

Rus TASS haber ajansı ise Erdoğan’ın Kaşıkçı’nın ince bir planla öldürüldüğüne ilişkin sözlerini başlığa çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün 3 ayrı Suudi grubun İstanbul’a geldiğine yönelik açıklamasının vurgulandığı haberde, Erdoğan’ın olayla ilgili yaptığı kronolojik açıklamaya geniş yer verildi.

Ria haber ajansı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suçluların İstanbul’da yargılanması çağrısını başlıktan verirken, Erdoğan’ın paylaştığı, Suudi Arabistanlı istihbarat elemanlarının Belgrad ormanları ve Yalova’da inceleme yaptıkları bilgisini aktardı.

Kommersant'ın “Suudi gazetecinin katillerinin bulunması için Başkan Erdoğan yardım edecek” başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan’ın grup toplantısında Riyad’a olayla ilgili bir dizi sorular sorduğu belirtildi.

Komsomolskaya Pravda, Erdoğan’ın Suudi gazetecinin önceden yapılan bir planla cinayete kurban gittiğine ilişkin sözlerini haberin başlığından verdi. Haberde, Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre The Washington Post yazarının İstanbul’da kaybolduğu gün Suudi Arabistan’dan üç grubun ülkeye girdiğine dikkat çekildi.

Avrupa medyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama Avrupa televizyonlarında canlı yayınlanırken, yazılı basın da konuşmaya geniş yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması başlıca İngiliz televizyonlarında simültane çeviriyle naklen yayımlanırken, gazeteler de internet sitelerinde açıklamaları "canlı yayın" etiketi altında okurlarıyla paylaştı.

The Guardian, "Erdoğan: Suudi timi cinayeti önceden planladı" başlığını kullandığı haberinde, "Konuşma, Türk Cumhurbaşkanı'nın, Muhammed bin Selman’ın masum olduğunu düşünmediğini güçlü bir şekilde ima etti." ifadesine yer verdi.

The Independent gazetesi başlığında Erdoğan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesini "çok vahşi bir cinayet" şekilde nitelendirmesini öne çıkardı. "Suudi Arabistan üzerindeki uluslararası baskı yoğunlaşırken, Erdoğan Kaşıkçı'ya tam olarak ne olduğuna ilişkin yeni ayrıntılar verdi." ifadesi kullanılan haberde, Erdoğan’ın Suudi makamlarına yönelttiği sorular da aktarıldı.

Haberi internet sitesinin manşetine taşıyan Financial Times, Erdoğan’ın konuşmasının, "Suudi Arabistan'a yönelik Ankara'nın kamuoyu önünde yaptığı en ayrıntılı suçlama olduğunu" ve Riyad'da "iş zirvesine ev sahipliği yapan Suudi kraliyet ailesi üzerindeki baskıyı önemli ölçüde artırdığını" vurguladı.

Kamu yayın kuruluşu BBC de Erdoğan’ın Kaşıkçı cinayetinin "günler öncesinden planlandığı" yönündeki açıklamasını başlığına taşırken, Sky News televizyonu Erdoğan'ın konuşmasında cinayetle ilgili verdiği yeni ayrıntıların listesini öne çıkardı.

Sky News, Riyad'da toplanan iş zirvesinde de Erdoğan'ın konuşmasının izlendiğini ancak televizyonların sesinin kısıldığını haberinde detay olarak kullandı.

Fransa

Kamu yayıncısı France Info, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kaşıkçı'nın, önceden planlanmış barbar bir cinayetin kurbanı olduğu" şeklindeki sözlerine yer verdi. France Info aynı zamanda Erdoğan'ın konuşmasını canlı olarak izleyicilerine sundu.

Le Monde gazetesi, "Erdoğan'a göre Kaşıkçı'nın ölümü 'siyasi' ve 'planlanmış' bir cinayetti." başlığını kullanarak, Erdoğan'ın olayda rolü olan 18 şüphelinin İstanbul'da yargılanması çağrısı yaptığını yazdı.

Gazete haberin devamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisine mensup milletvekilleri önünde "barbar bir cinayet" ve "siyasi bir cinayet" terimleriyle olayı değerlendirdiğini kaydetti.

Le Figaro gazetesi, "Kaşıkçı olayı: Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre 'siyasi' bir cinayet" başlığıyla verdiği haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili 'çıplak gerçeği' ortaya koyma sözü verdiğini ve bunu Ankara'da milletvekillerinin önünde gerçekleştirdiği konuşmada devam eden soruşturmanın detaylarını paylaşarak gerçekleştirdiğini" yazdı.

Liberation gazetesi, "Erdoğan, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili tüm gerçekleri talep ediyor" başlıklı haberinde, 18 şüphelinin İstanbul'da yargılanması yönündeki açıklamaya yer verdi.

Fransız haber kanalı France 24, Erdoğan'ın konuşmasını canlı yayınladı. Ekranda konuşmayı değerlendiren bir uzman, "Erdoğan'ın konuşmasında, olayın aydınlatılması konusunda Kral Selman bin Abdülaziz'e olan güveninden bahsettiğini, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın adını bile anmadığını" ifade etti.

Almanya

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını aralarında NTV'nin de bulunduğu haber kanalları canlı olarak verirken, Erdoğan'ın, Kaşıkçı'nın siyasi cinayete kurban gittiği yönündeki açıklamaları gazetelerin internet sitelerinde manşet oldu.

Die Welt gazetesi, "Erdoğan'a göre Kaşıkçı cinayeti önceden planlandı" başlığıyla duyurduğu haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı olayı ile ilgili "vahşi planlanan cinayetten" söz ettiği aktarıldı.

Haberde, Erdoğan'ın Türkiye'nin bu konuda güçlü kanıtlara sahip olduğunu söylediği vurgulandı.

Spiegel dergisi, "Erdoğan siyasi cinayetten söz etti" başlığını kullandığı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın "sert sözler kullandığını" belirtti.

Zeit gazetesi de "Erdoğan Kaşıkçı'nın planlı öldürüldüğünü ifade etti" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıkladığı versiyonunu sorguladığı ve bunun spontane yapılmış bir hata olmadığını ifade ettiği aktarıldı.

"Bu Suudilerin cinayet komplosuydu" başlığını kullanan Bild gazetesi de "vahşice işlenen cinayetin günlerce planlandığına" işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmamasından alıntılar yapılan haberde, Erdoğan’ın faillerin Türkiye'de mahkeme önüne çıkmasını istediği kaydedildi.

Avusturya

Erdoğan'ın Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamalar başta devlet televizyonu ORF olmak üzere ülkenin önde gelen gazete ve televizyonlarında geniş yer buldu. ORF, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına ilişkin haberini, "Kaşıkçı 'vahşice' öldürüldü" başlığıyla izleyenlerine duyurdu.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Suudi Arabistan'a Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili sert tepki gösterdiği, gazetecinin "vahşice öldürüldüğünü" söylediği aktarıldı.

Ülkenin önde gelen gazetelerden Der Standard haberini, "Suudi timi Kaşıkçı'nın öldürülmesini günler öncesinden planladı" başlığı ile okuyucularıyla paylaştı.

Haberde Cumhurbaşkanı'nın gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin bütün gelişmeleri kronolojik bir şekilde aktardığı ve öldürülmenin günler öncesinden detaylı şekilde planlandığı görüşünü dillendirdiği ifade edildi.

Die Presse gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "planlı cinayet" ifadesini manşetine taşıdı. Gazete haberinde, Erdoğan’ın, gazetecinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın "birkaç istihbaratçının tutuklanmasıyla geçiştirilemeyeceğinin" altını çizdiği, gazetecinin öldürülmesine ilişkin emri kimin verdiğinin bulunması gerektiğine dikkati çektiği belirtildi.

Hollanda

Kamu yayın kuruluşu NOS, "Erdoğan: Kaşıkçı cinayeti planlanmıştı" başlığı altında Erdoğan'ın parti üyelerine yaptığı konuşmasında Suudi gazeteci cinayetinin 28 Eylül'de ilk konsolosluk ziyaretinden sonra planlandığını söylediğini yazdı.

Haberde Erdoğan'ın, Kaşıkçı'nın barbarca öldürüldüğünü ve bununla ilgili Suudi Arabistan'nın şeffaf olması gerektiğini, Suudilerin şimdiye kadar soruşturmaya bulunduğu katkıdan memnun olmadığını ifade ettiği belirtildi. Erdoğan'ın, suçluların gerektiği şekilde ceza almasını ve İstanbul'da yargılanmasını istediği aktarılırken, Türkiye'nin cinayet soruşturmasını üstlenmek istediği kaydedildi.

"Erdoğan: Suudiler Kaşıkçı cinayetini günler öncesinden planladı" başlığını atan De Volkskrant gazetesi, Erdoğan'ın Türkiye'nin araştırmasına göre Suudi gazetecinin vahşice öldürüldüğünü ve Suudi Arabistan'ın cinayeti günler öncesinden planladığını söylediğini yazdı.

Erdoğan'ın cinayetle ilgili şüphelilerin yargılanması için Türkiye'ye teslim etmesi noktasında Suudi Arabistan'a çağrıda bulunduğu ifade edildi. Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetinin sadece Suudi güvenlik birimine yüklenmesini kabul etmeyecekleri konusunda uyarıda bulunduğu ve cinayetle ilgili soruların hepsi cevaplanana kadar araştırmaya devam edeceklerini belirttiği aktarıldı.

NRC gazetesi, "Erdoğan: Kaşıkçı'nın cinayeti planlanmıştı" başlığı ile Erdoğan'ın gazetecinin ölümünün ortaya çıkmasından sonra ilk defa açıklama yaptığını vurguladı.

Belçika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma, Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesinin internet sayfasından canlı verildi.

De Morgen, Erdoğan'ın konuşmasına ilişkin haberinde, "Şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler ve deliller, Cemal Kaşıkçı'nın vahşi bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor." sözlerini başlığa çekti.​

Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesi de konuşmayı "Erdoğan: Kaşıkçı cinayeti günler önceden planlanmıştı" başlığıyla manşetten duyurdu. Haberde, Erdoğan'ın "18 tutukluyla ilgili yargılamanın İstanbul'da yapılması teklifi" öne çıkarıldı.

İspanya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, İspanya'nın resmi haber kanalı 24 Horas tarafından canlı olarak ekrana getirilirken, muhabir bağlantıları ve uzman konuklarla konu detaylı şekilde ele alındı. Resmi haber ajansı EFE, Erdoğan'ın, Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu ve emri kimin verdiğini sorduğuna dikkati çekti.

El Pais gazetesi, Erdoğan'ın "vahşi cinayetin planlı olduğunu" söylediğini ve gözaltına alınan 18 kişinin Türkiye'de yargılanmasını istediğini yazdı. Gazete ayrıca, Erdoğan'ın bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını istediğini de belirtti.

El Mundo gazetesi, Erdoğan'ın gazetecinin öldürülmesini "siyasi cinayet" olarak tanımladığını, emri kimin verdiğini sorguladığını ve Viyana Sözleşmesi'nin değişmesi gerektiğini vurguladığını aktardı.

İtalya

İtalyan ANSA ajansı, Erdoğan’ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin bilgilerin bu olayın planlı olduğuna işaret ettiğini söylediğinin belirtildiği haberde, cinayetten önce keşif çalışmalarının yapıldığı Yalova ve Belgrad Ormanı’nda cesedin arandığı bilgisi paylaşıldı.

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica, Erdoğan’ın konuşmasında Kaşıkçı cinayetinin planlı olduğunu vurguladığını kaydederek, "Erdoğan, Suudi yetkililerin cesedin İstanbul’daki yerli iş birlikçiye verildiğini söylediğini aktardı ve alkış alan 'Şimdi soruyorum, bu yerli iş birlikçi kimdir?' sorusunu sordu." ifadesi kullanıldı.

La Stampa’nın konuya ilişkin yayımladığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu ana kadar ki bulguların Kaşıkçı'nın vahşice, önceden planlanmış bir siyasi cinayetle öldürüldüğünü gösterdiği ve sorumlulukların İstanbul’da yargılanması gerektiği şeklindeki sözlerine yer verildi.

Haberde, Erdoğan’ın böyle bir meseleyi birkaç güvenlik ve istihbarat mensubunun üzerine yıkmanın Türkiye'yi ve uluslararası toplumu tatmin etmeyeceği yönündeki ifadeleri de paylaşıldı.

Corriere della Sera gazetesi de konuya ilişkin haberinde, Erdoğan’ın olay günü başkonsolosluktaki kamera sistemindeki hard diskin söküldüğünü söylediği belirtilerek, Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan'dan tüm sorumluları ortaya çıkarmalarını beklediklerini dile getirdiği kaydedildi.

İsveç

İsveç devlet televizyonu SVT, "Erdoğan: Kaşıkçı cinayeti planlı yapıldı" başlığı ile duyurduğu haberde, Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayeti zanlılarının Türkiye’de yargılanmasını istediği vurgulandı.

Aftonbladet gazetesi, Erdoğan'ın "Kaşıkçı'ya planlı operasyon yapıldı" şeklindeki sözlerini manşetten verirken, Cumhurbaşkanı'nın cinayetin aydınlatılması için her türlü çabanın sarf edileceği yönündeki açıklamasına yer verdi.

Expressen gazetesi de Erdoğan'ın "Kaşıkçı’nın planlı şekilde öldürüldüğü" yönündeki sözlerini manşete taşıdı. Haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Suudi Arabistan’a silah satmayacağını açıklamasından sonra gözlerin İsveç'e döndüğü, İsveç'in de Suudi Arabistan'a silah satışını durdurması için büyük baskı yapıldığı belirtildi.

Danimarka

Danimarka haber ajansı Ritzau, "Erdoğan: Cinayet yetkililer tarafından planlanmış" başlığıyla abonelerine geçtiği haberde, Erdoğan'ın, Kaşıkçı cinayetinin günler öncesinden Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından planlandığı yönünde yaptığı açıklamayı öne çıkardı. Ritzau, Erdoğan'ın, 15 Suudi yetkilinin Cemal Kaşıkçı'nın öldüğü gün konsolosluğa geldiği yönünde yaptığı açıklamasına haberinde yer verdi.

Danimarka kamu yayıncısı DR de Erdoğan’ın cinayetin planlandığı yönünde yaptığı açıklamaya geniş yer verirken, Erdoğan’ın cinayetle ilgili sorular cevaplanmadan meselenin üzerinin kapatılamayacağını vurguladığına dikkati çekti.

Balkanlar

Karadağ'daki Vijesti gazetesi, Erdoğan'ın Suudi Arabistanlı bazı kişilerin cinayet öncesinde İstanbul'daki bazı noktalarda incelemeler yapmasına ilişkin sözlerini ön plana çıkarırken, Erdoğan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesinin önceden planlanmış ve detaylı bir şekilde organize edilmiş siyasi bir cinayet olduğuna ilişkin ifadelerine yer verdi.

Bosna Hersek medyası da Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığına dair ifadelerini vurguladı. El Cezire Balkanlar'da yer alan haberde, Erdoğan'ın Kaşıkçı'nın planlanmış bir cinayetin kurbanı olduğu yönündeki ifadeleri kullanılırken, Cumhurbaşkanı'nın, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın mevcut sorulara cevap vermesi çağrısının altı çizildi.

Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug , Erdoğan'ın Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunun bilinmediği ifadelerini başlığa çektiği haberinde, Erdoğan'ın, Suudi Arabistan'ın cinayetin aydınlatılmasında üzerine düşeni yapması gerektiği sözlerine yer verdi.

Hırvatistan'daki Vecernji List gazetesi, Erdoğan'ın Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinin planlandığına dair ifadelerini başlığa aldı.

Bulgaristan

Bulgar basını, Erdoğan'ın davanın Türkiye'de görülmesine ilişkin talebini ön plana çıkardı.

Dnevnik gazetesi, haberi "Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi cinayet kurbanı Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu kişilerin İstanbul’da yargılanması konusunda ısrar etti" başlığıyla okuyucularıyla paylaştı.

Yunanistan

To Vima gazetesi, Erdoğan’ın konuşmasını, "Erdoğan: Türkiye, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine sessiz kalmayacak" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı konuşmasında, Kaşıkçı’nın öldürülmesini "vahşi" olarak nitelediği ve örtbas edilmemesi gerektiğini söylediği vurgulandı.

Ta Nea gazetesi, "Erdoğan, Kaşıkçı konusunda: Öldürülmesi planlı" başlığıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin planlı olduğunu, Türkiye'nin buna karşı sessiz kalmayacağını ve araştırmaların sonucunu beklediğini söylediğini aktardı.

Hükümet yanlısı Avgi gazetesi haberi “Erdoğan: Kaşıkçı'nın öldürülmesi planlı ve siyasi" başlığıyla gördü.