Dünya Bankası heyetinden ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Dünya Bankası heyeti, Eskişehir'e gelerek Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, heyetin Eskişehir'de kadastral altyapının iyileştirilmesine yönelik devam eden projeleri değerlendirmek, saha verilerini toplamak amacıyla bir dizi çalışma yaptığı ifade edildi.

Bu kapsamda Eskişehir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü ve aynı zamanda Proje Müdürü Cevdet Kılıç'tan brifing alan heyetin, daha sonra Odunpazarı Tapu Müdürlüğü, Lisanslı Harita Bürosu, Eskişehir Kadastro Müdürlüğü ve proje şantiyelerini ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje, Alpu, Odunpazarı ve Çifteler'deki toplam 31 mahallede gerçekleştiriliyor. Bölge düzeyinde 10 proje daha uygulanıyor. Türkiye tapu kadastro modelini diğer üye ülkelere örnek olarak öneren Dünya Bankası'nın uzmanı, ziyaret sonunda yaptığı değerlendirmede, Eskişehir'deki projelerle ilgili Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğünce oluşturulan organizasyonun çok başarılı olduğunu, özellikle takım ruhu ve performansa dayalı denetim ve takip sistemini, gittiği her yerde anlatacağını ve ekibi kutladı."

Açıklamada, ziyaretlerde heyete, Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığından şube müdürleri, danışmanlar, yüklenici firma, bölge müdürlüğü temsilcileri ve Kadastro Müdürlüğü kontrol ekiplerinin eşlik ettiği ifade edildi.