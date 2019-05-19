SİVAS (AA) - Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Türkiye geneli ve 19 ülkede eş zamanlı düzenlenen "Dünya Atabarı Oynuyor" etkinliği, Sivas'ta da gerçekleştirildi.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesindeki etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, "Hepimizin bayramı kutlu olsun, böyle bir günde birlikte olmak gerçekten çok önemli. 100 yıl önceki bir başarıyı bugün bile takip ediyoruz. Bu başarı hiçbir zaman unutulmayacak ve yine aynı şevkle aynı arzuyla bir arada olacağız." dedi.

Etkinlikte farklı okulların halk oyunları ekipleri, çeşitli yörelerin oyunlarını sergiledi.

Meydanda saat 19.19'u gösterdiğinde Vali Yardımcısı Karadağ ve vatandaşlar, öğrencilerle "atabarı" oynadı.

Atabarı oynayanları çok sayıda Sivaslı izledi.

