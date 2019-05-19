YOZGAT (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Türkiye geneli ve 19 ülkede eş zamanlı düzenlenen "Dünya Atabarı Oynuyor" etkinliği, Yozgat'ta da gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler ve vatandaşlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında saat 19.19'da atabarı oynadı.

Atabarı oynayan vatandaşlardan Bahar Ertuğrul, Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da bütün gençlerle birlikte atabarı oynadıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Sıla Sargın da Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılını kutladıklarını belirterek, "Büyük gruplar halinde atabarı projemizi gerçekleştirdik. Çok gururluyuz. Arkadaşlarımızın Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." dedi.